Подготвят 2-годишен план за модернизация на софийския завод за боклук

Столичното предприятие за третиране на отпадъци ще обжалва част от санкциите, наложени от екоинспоекцията

Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) ще обжалва някои от констатациите и санкциите на РИОСВ - София, за които "счита, че не са достатъчно обосновани". Освен това в момента се работи над 2-годишен план за модернизация на завода за третиране на отпадъци. Това стана ясно от позиция на Столичната община, изпратена до медиите.

От Столичната община добавят, че установените от екоинспекцията несъответствия в завода са известни и по тях вече се работи.

"Проверката засяга два основни въпроса, които с нищо не се различават от констатираните в предишните 20 проверки за последните две години. Те касаят временното съхранение на произведено RDF гориво върху откритите площадки на завода и осигуряването на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение на площадка „Садината". СПТО предприема необходимите действия за изпълнение на предписанията", пише още в позицията.

„През последните две години фокусът на управлението беше да стабилизира работата на СПТО, да спре неизгодните договори, поръчки и други съмнителни практики, да увеличи реалното третиране на отпадъците и да удължи живота на депото. Количествата натрупан RDF са резултат и от значително по-добрата работа на завода през последните години", заяви столичният заместник-кмет по екология инж. Николай Неделков.

Вместо отпадъкът да бъде депониран, все по-голяма част от него се преработва и превръща в RDF гориво. Само през първите шест месеца на 2026 г. СПТО е предало за оползотворяване 42 020 тона RDF – значително повече спрямо предходни периоди.

"Това е важна промяна. Преди 2024 г. големи количества отпадък се насочваха директно към депото, което съкращаваше неговия живот. След стабилизирането на работата на завода прогнозният живот на последната клетка на депо „Садината" е удължен", добави Неделков.

По-голямото производство на RDF обаче поставя и друг практически въпрос. При първоначалното проектиране на завода не са предвидени специализирани съоръжения за съхранение на произведеното гориво. Затова при временни натрупвания предприятието трябва едновременно да осигурява извеждането на RDF и да поддържа непрекъснатата работа на инсталацията.

Това е проблем, чието решение изисква цялостно предефиниране на фукциите на отделните пространства в завода и е предмет на анализ от страна на новото ръководство на СПТО.

"Заводът работи без прекъсване вече повече от десетилетие и част от оборудването естествено се нуждае от основно обновяване. Това е очакван етап от жизнения цикъл на подобна индустриална инсталация, след изтичане на срокът на устойчивост, заложен в договора за ограждане на съоръженията. Това изисква планирани инвестиции, поради което в момента работим по изготвянето на двугодишен план за модернизация на предприятието. Той ще включва както техническото обновяване на ключови системи и оборудване, така и дългосрочно решение за управлението и съхранението на произведеното RDF гориво", каза новият директор на СПТО Юлиан Даскалов.

Планът, конкретните мерки и необходимите инвестиции ще бъдат представени публично след финализирането им.

"СПТО предприема необходимите действия за изпълнение на предписанията и подчертава, че целта е след постигнатото стабилизиране на производството предприятието да премине към следващия етап – адаптация към промените в морфологичния състав на отпадъка от 2010 г. досега, навременна поддръжка и модернизация на завода. Така София ще продължи да намалява количеството депонирани отпадъци и да използва максимално ресурсите, които могат да бъдат оползотворени.", допълни още Даскалов.

Той бе назначен на поста в края на юли, след като предишния директор на СПТО Николай Савов бе освободен от поста.

На 15 август стана ясно, че РИОСВ - София е установила, че на територията на столичния завод се съхраняват огромни количества отпадъци в нарушение на изискванията. Въпреки многократните проверки, предписанията и административно-наказателните действия, условията на комплексното разрешително не се изпълняват.

Огромни количества отпадъци, съхранявани в нарушение на изискванията.

Проверката е направена на 14 август. Отново е установено съхраняване на произведено RDF гориво на открито извън определените за тази цел места. Нарушението е било предмет на предходни проверки и предписания, но въпреки предприетите до момента контролни действия, практиката продължава, посочват от екоинспекцията.

Повторно е установено и неизпълнение на нормативното изискване за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение на Интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община – площадка „Садината". И в този случай изискването вече е било предмет на дадени от РИОСВ – София предписания.

За тези нарушения операторът вече е бил проверяван и е получавал конкретни указания за отстраняване, въпреки това несъответствията са факт и това е в нарушение на предписанията и условията в комплексното разрешително, напомнят от РИОСВ - София и добавят, че са предприели административно-наказателни действия и са издали задължителни предписания с постоянен срок. Според тях общината трябва да преустанови съхраняването на отпадъци извън границите на Интегрираната система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община – площадка „Садината", когато това не е разрешено съгласно действащото комплексно разрешително. Столичната община трябва да изпълнява стриктно изискването за осигуряване на отдалечен достъп в реално време до системата за видеонаблюдение.

През 2025 г. инспекцията е извършила 10 проверки на интегрираната система за третиране на отпадъци на Столичната община и е съставила 12 акта за установяване на административни нарушения, като при всяко от тях са предприемани предвидените в закона мерки – налагане на имуществени санкции. Наложените санкции на Столична община за нарушенията в СПТО за 2025 г. са в размер на 78 738,95 евро.