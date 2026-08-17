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Вижте тримата задържани от неонацисткия клуб в Пловдив

Никола Михайлов

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42-годишният наемател на неонацисткия клуб Ивайло Колев, Ивелин Велев, на 39 г. и синът му Тодор на 18 г. Снимка: Никола Михайлов

Под охрана в Пловдивския районен съд пристигнаха 42-годишният наемател на неонацисткия частен клуб срещу Младежкия клуб Ивайло Колев, 18-годишният Теодор Велев и баща му Ивелин, на 39 г. Магистратите ще решават дали да уважат искането на прокуратурата и да оставят тримата в ареста.

Както "24 часа" вече писа, те бяха задържани заедно с още 15 души при акция на ДАНС в събота вечер. Те са с обвинения в проповядване на омраза. Всички бяха спипани в клуба, докато гледали мача "Лудогорец" - "Ботев" (Пд).

Според обвинението те са част от пловдивската фракция на международната неонацистка организация "Кръв и чест". Ползвали клуба от години като място за срещи.

Това е второто посещение на тийнейджъра Велев в съда за седмица. В сряда, на 12 август, той и 17-годишен негов приятел бяха отново там по обвинение в побой над непалски граждани. Съдия Васил Тасев обаче ги пусна - пълнолетния под гаранция 700 евро, а непълнолетния под надзор на инспектор от Детска педагогическа стая.

42-годишният наемател на неонацисткия клуб Ивайло Колев, Ивелин Велев, на 39 г. и синът му Тодор на 18 г.

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