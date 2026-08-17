Почина Иван Вълков, създател и основен двигател на култовия Spirit of Burgas, съобщи радио Z-Rock.

"С голяма тъга научихме, че Иван Вълков е починал на 67-годишна възраст. Музикант и концертен организатор, Иван промени музикалния облик на страната ни - написаха от радиото във Фейсбук. Животът му е посветен на музиката - от легендарния фестивал, през някои от най-знаковите концерти у нас, назад до времената на студио "Дилема", където записват Нова генерация, Ревю, ЕРА и цяла плеяда емблематични български изпълнители"