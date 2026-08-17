Националисти, подкрепящи ловеца на педофили, с акция срещу ислямски проповедник от XIV век

Призовават за подкрепа за Ален Симеонов след убийството на Георги Кузев в Пловдив

Националисти от групировката "Куберовъ воинъ" споделиха във фейсбук страницата си за акция, която провели срещу ислямския проповедник Енихан баба. Групата публично изрази подкрепа за т.нар. ловец на педофили Ален Симеонов след бруталното убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив.

Енихан баба (в превод от турски "Новият господар баща" - б.р.) е легендарен турски герой. Неговото съществуване не е установено исторически и по-скоро образът му е от сказания и легенди. Според местните предания на мюсюлманите в Родопите, той е алиански светец, ислямски проповедник и лечител, живял в региона през XIV век.

Към снимката, която от "Куберовъ воинъ" споделят във фейсбук е написано: "Пред незаконното теке на поробителя на Родопите Енихан баба, построено по заръка на Ахмед Доган. Вечна памет на Момчил войвода, в чест на когото запалихме факла и развяхме българското знаме пред скромната му и осквернена от небългарска ръка плоча. Борбата с неоосманизма продължава!".

Неоосманизмът, срещу който се обявяват от групата, е идеология, в чиято основа е османизмът и тезата, че османските времена са били благодатни за Балканите. За пръв път изразът е използван в гръцкия печат през 1974 г., по време на турското нахлуване в Кипър.

От групировката споделят основно националистки постове във фейсбук страницата си. Коментирали са не само случая в Пловдив, но и инцидента с еврейски ученици в Банско, както и изказванията на отец Никанор, които породиха спор в Светия синод, а игуменът на Църногорския манастир бе наказан и отстранен за определено време от служения. Пишат и срещу управляващите в Северна Македония. Споделят и цитата от книгата за баба Ванга "За Македония и България казваше: "Един народ, една държава, един език" на Здравка Методиева.

Видимо става въпрос за група мъже, които правят обиколки на страната. Споделят кадри от места, свързани с историята на България, включително от други техни акции, като почистването на гроба на един от основателите на ВМОРО Петър Попарсов. Именно от тази група участваха и в протеста срещу постановката „Оръжията и човекът" с режисьор Джон Малкович, играна в Народния театър „Иван Вазов" в края на 2024 г. В началото на 2023 г. пък готвиха проява и в подкрепа на пребития в Охрид Християн Пендиков. Подкрепа са обявили и за Ива Михайлова, на която бе отказано лечение в Северна Македония.

След убийството на Георги Кузев са се обявили в подкрепа на т.нар. ловец на педофили Ален Симеонов. От "Куберовъ воинъ" са категорични, че "Ален не е проблемът". Членовете на "Куберовъ воинъ" споделят националистки постове и снимки СНИМКА: Фейсбук на групата

Ето какво още пишат от групата за Симеонов:

"Ален не призовава към саморазправа. Напротив — методът му е ясен: събираш доказателства, документираш и предаваш на полицията. Това проповядва и книгата му. Ален ясно обясни методите си и категорично се разграничи от извършителите в своя позиция вчера.

Истинският въпрос е защо граждани изобщо усещат необходимост сами да разобличават сексуални хищници. Вместо да демонизираме активистите като Ален, нека говорим за по-тежки присъди, ефективна превенция и работещ регистър на осъдените сексуални престъпници.

Саморазправата е недопустима в една правова държава.

Гражданската активност — не. Тя е задължителна, ако искаме да живеем в здраво общество и да бъдем здрав народ.

Не атакувайте българите, които осветяват проблема. Решете проблема!".

В описанието на фейсбук страницата си, от "Куберовъ воинъ" се определят като неправителствена организация. Освен това са сложили и цитат на британския писател и философ Олдъс Хъксли: "Фактите не спират да съществуват само защото някой ги игнорира."

Романът на Хъксли "Прекрасният нов свят" (1932 г.) е антиутопия, често сравнявана с "1984" на Джордж Оруел. В книгата е описан нечовечен, технологизиран, безчувствен свят на бъдещето от 26-и век.

Хъксли става по своеобразен начин съавтор на термина психаделик (психеделик). В кореспонденция с Хъмфри Озмънд, обсъждайки варианти за име на новите дроги, разширяващи съзнанието, Хъксли пише следната строфа: За да направите този тривиален свят възвишен, вземете половин грам фанеротим. Така предлага думата фанеротим, която има гръцки корен и значи "душа". Д-р Озмънд обаче не се съгласява и му отвръща "За да проумееш Ада или да се извисиш душевно, вземи щипка психеделик". В случая психеделик буквално се превежда като "манифестиращи създание".

Освен това в описанието на фейсбук страницата има и следната информация:

Кой съм аз? - Тук съм, за да докажа, че един обикновен български студент от исторически факултет към български университет може достатъчно убедително да проповядва истината и също толкова убедително да отхвърля лъжите на фалшификаторите край река Вардар.

-> Цел на канала - да накарам дори един северномакедонец да почувства българското си минало. Само един. Тогава моята цел ще бъде преизпълнена.

-> Начин на постигане - Аз съм воин. Аз ще воювам с помощта единствено на следните оръжия, а именно чрез историческите източници:

според вида им:

писмени,

веществени,

лингвистични,

антропологически,

етнографски,

фолклорни и т.н.;

-> според техния произход и език:

домашни,

чужди;

-> според типологията:

паметници на историческата традиция – исторически хроники, жития, художествени произведения,

паметници на исторически свидетелства – грамоти, законодателни сборници, официална кореспонденция между владетели;

-> по форма и съдържание:

агеографски (жития на светци),

химногеотрафски (богослужебна литература – църковни служби, похвални слова),

епиграфски (надписи),

нумизматични,

сфрагистични

-> Аз съм Куберов син - моите предци са наследници на Куберовите българи, заселили земите около Прилеп още през 7-ми век. Аз ще браня тяхното достойнство и памет. Как? Единствено чрез изричане на истината и отхвърлянето на лъжата!

-> Очаквани резултати - в 21-ви век, благодарение на социалните мрежи и свободния достъп до информация, е невъзможно истината (особено за историята) да бъде скрита от обикновения човек. Чрез свободата на словото, съзнанието и осъзнаването на обикновените хора от Република Северна Македония, се очаква най-вече - осъзнаване на истинското минало на днешните северни македонци, които да прозрат истината за своя корен, предци и хода на събитията от последните стотина години, довели до формирането на македонската нация.

-> Македонската нация и държава днес са факт. Факт е и, че над един милион души се самоопределят като северномакедонци, а езикът си като македонски. Тези хора вярват в това, най-вече поради липсата на качествена, сбита, истинна и точна информация относно миналото им. Чрез този бегъл опит за предоставянето на такава информация, се надявам повече хора от Република Северна Македония да отговорят на самите себе си - като какви наистина се чувстват? Те имат пълното право да решат. Но истината категорично има право на достъп до телефоните, компютрите и таблетите на тези хора. Свободата на словото ми позволява да разпространявам тази информация, а демокрацията като цяло, ако я има в РСМ, позволява на всеки гражданин там да ЧЕТЕ тази информация.

-> "Във времената на повсеместна лъжа, да казваш истината е екстремизъм" - Джордж Оруел.