След падналия у нас дрон: Вече имаме 2 антидрон системи

Очакват се още две скоро

Двете антидрон системи, за които съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов в петък, 14 август, вече са доставени, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО) пред БТА след запитване.

От МО добавиха, че предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация.

Системите са закупени от американската компания AXON.

В най-скоро време се очаква да бъдат получени и други две антидрон системи, добавиха още от военното министерство.

През изминалата седмица военният министър Димитър Стоянов заяви, че страната ни има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин. Думите на министъра бяха, след като на 8 август дрон навлезе във въздушно ни пространство.

Усилено работим по инструмента „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за закупуване на такива системи, каза още министърът и допълни, че ще бъдат около 10 броя. Тези системи към момента имат радиус от три до пет километра, обясни той.

Един от проектите по SAFE е за придобиване именно на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати.

В края на юли парламентът ратифицира Споразумението за заем по механизма SAFE. Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 година.

На 8 август дрон навлезе в българското въздушно пространство и се взриви на 100 метра навътре от границата.

След първоначалния анализ от военното министерство съобщиха, че падналият край Кардам апарат е дрон примамка "Майя", които се ползват широко от украинската армия. В момента се изследват частите, които са намерени от дрона, прави се и опит да се извлече информация за траекторията на самия полет. На третия ден след инцидента МО пусна и кадри от разбилия се апарат.

Голяма част от елементите на управленската платка е повредена. Открит е GPS модулът, но по него не могат да се открият летателните координати. Дронът е с дървена конструкция, единствената метална част е двигателят, съобщи министърът на отбраната тогава.

Летателният обсег на дрона е до 600 км, горивото е бензин. Украинските сили използвали различни типове - "при някои има взривни вещества, при други няма, при трети има самоунищожители", каза Стоянов. В случая е запазен серийният номер на дрона и тази информация е предоставена на украинската страна. Но и само по намерените отломки може да се потвърди, че е направен в Украйна. Кабелните системи са произведени в Одеския завод.

Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за това какъв е дронът и каква е била неговата роля. Тя предложи да има спешна среща на страните с излаз на Черно море, но без Русия, на която инициатор да е България. А на нея да се намерят варианти за подобряване на сигурността в района и да се търси по дипломатически път мир в Украйна.

Заради дрона външната министърка Велислава Петрова привика на среща във Външно украинската посланичка Олеся Илашчук.

България поиска от Украйна предоставянето на цялата налична информация, която би допринесла за пълното изясняване на обстоятелствата по случая. Министърката заявила, че за страната ни е от съществено значение да бъдат предприети мерки за недопускане на подобни случаи в бъдеще. "Беше подчертана необходимостта от преки и ефективни канали за комуникация между компетентните институции на двете държави", съобщиха още от МВнР.

Посланик Илашчук изразила дълбока загриженост от случилото се и подчертала, че Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България. Ще окаже пълно съдействие за изясняването на обстоятелствата.

След случая в Кардам Военноморските сили реагираха на три сигнала. При два от случаите у нас бяха открити разузнавателни дронове без бойна част, а при третия – двигател от ракета.

Единият разузнавателен дрон бе намерен край Приморско. Според военния министър Стоянов течението вероятно го е довлякло в български води, а по негова преценка апаратът е бил използван от руските въоръжени сили.

Другият открит дрон също е бил разузнавателен и без бойна част.

Намереният при третия случай ракетен двигател е бил унищожен от Военноморските сили.

В неделя "24 часа" съобщи, че парче от унищожен дрон е изплувало на плажа в Лозенец. До момента няма никаква информация за произхода му.