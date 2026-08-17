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Орлин Горанов ще пее на благотворителен концерт за читалището в село Марян

Дима Максимова

[email protected]

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Всички могат да си направят професионална фотосесия с обичания певец

Обичаният от поколения певец Орлин Горанов излиза на сцената в Елена, за да бъдат събрани средства за ремонт на емблематично читалище в село Марян. В него ежегодно примабалерината на Софийската опера Диляна  Никифорова води международна балетна академия. Събитието е организирано от Народно читалище „Наука – 1900" в село Марян със съдействието на Община Елена. В концерта ще участва и Антонио Паторозлиев - артист и певец, съобщиха организаторите. Концертът ще се проведе на 19 август, сряда, от 19,30 часа в Лятното кино в град Елена.

Благотворителната инициатива е подкрепена от Лайънс клуб Велико Търново Янтар,  а всички зрители ще могат да си направят професионална фотосесия с изпълнителите.  Зад обектива ще бъде фотографката Йоанна Бояджиева, която е член на клуба.

Концертът е с благородна кауза – набиране на средства за ремонт на читалищната сграда в село Марян, която е строена през 1934 година. Именно в читалището в Марян от години се провежда международен балетен курс, воден от примабалерината на Софийската опера, пряка потомка на марянски род, Диляна Никифорова. В курса се включват деца на различна възраст и с различна националност, а празничната вечер с галаконцерт събира верни почитатели на балетното изкуство от цялата страна.

Билети за концерта могат да бъдат закупени от Туристическия информационен център в Елена срещу 10 евро. Тези, които искат да направят дарение, могат да сканират баркода на плаката за събитието или да дарят чрез  банков превод.

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