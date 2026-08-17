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Откриха метеорит край Монтана

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Откриха метеорит край Монтана

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СНИМКА: Кирил Стаменов от БАТСЗМ

Намериха метеорит край Монтана. Той беше представен по време на Националния събор на златотърсачите и любителите на металдетектинг, съобщават от Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити (БАТСЗМ).

Открит е преди няколко години от момче на 65 см дълбочина в корените на дърво. Едва сега обаче той го носи на Националния събор на златотърсачите и любителите на металдетектинг.

Анализът е показал, че съдържанието е 95% желязо, никел и кобалт. Метеоритът тежи над 1 кг и е много рядък вид. 

Предстоят да бъдат направени още изследвания в чужбина.

СНИМКА: Кирил Стаменов от БАТСЗМ

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