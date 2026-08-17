Редовни неонацистки беседи, прожекции на филми и тайни концерти в пловдивския клуб, разбит от ДАНС

Наемателят на заведението бил лидер на пловдивската част от "Кръв и чест", баща и син Велеви - ключови членове

На какъв принцип са избрани те от всички 18 арестувани, попита адвокатът им

В ареста остава само лидерът на "Кръв и чест" в Пловдив, бащата и синът излизат на свобода

Беседи, прожекции на филми и тайни концерти само за неонацисти организирал 42-годишният Ивайло Колев в частния клуб, ударен при акция на ДАНС в Пловдив. Това изтъкна прокурорът Димитър Костов по време на заседанието за определяне на мярка за неотклонение на наемателя на заведението, 39-годишния Ивелин Велев и синът му Теодор, на 18 г. Най-възрастният мъж, сочен за лидер на неонацистката организация "Кръв и чест" в Пловдив, е обвинен в проповядване на омраза и дискриминация като извършител, а другите двама - като негови помагачи. Те участвали в организацията и в разлепянето на неонацистки символи из града.

Операцията на ДАНС се проведе в събота вечерта, а след нея бяха задържани 18 души. Обвинени бяха само трима. Частният клуб се намира точно срещу Младежкия хълм, където преди 2 седмици беше убит Георги Кузев от Кричим.

Според прокуратурата помещението се е използвало като щабквартира на пловдивските членове на "Кръв и чест". В обекта бяха открити знамена и други артикули със свастики и неонацистки символи. В съда Ивайло Колев дойде с тениска с надпис "Skinheads White". Ивелин Велев пък беше с риза с къси ръкави, под която се виждаха множество татуировки, сред които и свастики.

Прокурор Димитър Костов поиска от съдия Спасимир Здравчев да остави тримата зад решетките. По думите му са събрани достатъчно доказателства, за да се определи най-тежката мярка за неотклонение на всеки. Той посочи, че по закон се предвижда затвор от 1 до 4 г.

"На второ място считам, че от доказателствената съвкупност може да се направи обосновано предположение, че са извършили престъплението, в което са обвинени. От разпитите на свидетели може да се заключи, че Колев е лицето, което е разпространявало неонационалистически идеологии и крайно десни виждания на неопределен кръг от хора - членове или кандидат-членове на организацията "Кръв и чест България", каза Костов. Това ставало чрез ежеседмични срещи и беседи в клуба, на които се прожектирали филми и са се организирали концерти, на които можело да присъстват само неонацисти. "Именно в подготовката на концерти и акции по разлепяне на неонационалистически символи из Пловдив е помагаческата дейност на баща и син Велеви", заяви прокурорът.

Според него обществената опасност на Колев и малкия Велев е доста завишена. "Вторият, повлиян от насаждането на идеология, е стигнал до нападането на двама граждани на Непал", обясни Димитър Костов. По думите му при по-лека мярка обвиняемите може да извършат престъпление или да се укрият. Той изтъкна сериозността на престъплението и заяви, че е достатъчна сама по себе си за мярка, като цитира решения на Европейския съд за правата на човека. Имало и опасност да извършат престъпление срещу правосъдието, тъй като става въпрос за организация с лидер Колев, бащата пък бил член от самото начало, а синът бил от новопостъпилите, които обаче имали влияние в редиците. "Има опасност да повлияят както на свидетелите, които са дали показания, така и на тези, които тепърва ще бъдат разпитани", заяви обвинителят.

Адвокатът на тримата Стоян Мемцов, който е бил на място и в нощта на акцията на ДАНС в клуба, каза, че според него изобщо няма годно обвинение. "Колев е привлечен за това, че в период от неустановена дата до 15 август е проповядвал чрез слово и по друг начин или е подбуждал към омраза. Това обвинение всъщност пренася нормата на закона, но в нито един момент не се посочва кое е това слово или какъв е този друг начин", категоричен е защитникът. Отделно се сочело проповядване или подбуждане и той поиска да знае какво точно е обвинението.

Той прие, че днес прокурорът е доразвил тезата си с конкретни действия, но заяви, че съдът не може да направи обосновано предположение дали тримата са извършили това, в което са обвинени, ако то е неясно. Той добави, че в показанията на свидетелите имало противоречия. Те казали, че са посещавали посещение, наето от Колев, където имало знамена, напомнящи за расистка идеология. "Прокурорът също посочи днес, че Колев и неговите помагачи с поставянето на знаци са проповядвали неонационалистическа идеология и крайнодесни виждания. Дори да се установи такова поведение, то се отнася към друг член от наказателния кодекс", каза адвокат Мемцов. И отсече, че няма действия, с които Колев да е проповядвал дискриминация. Той се съгласи, че в дома на Колев са открити нацистки книги, но това не означавало, че той проповядва. Свидетели признали, че са дискутирали историята на Германия от миналия век с него, но не и че той е давал положителна оценка за действията на Третия райх. Адвокатът разкритикува и аргументите на прокуратурата за опасността от извършване на друго престъпление, като посочи, че Колев е неосъждан.

За бащата Ивелин и Теодор Велеви Мемцов каза, че в доказателствения материал никъде няма данни той да е подпомагал действия на Колев. Изтъкна, че мъжът отглежда три деца, сред които бебе на 2 години и присъстващият на подсъдимата скамейка до него Теодор Велев. "Поставя се въпросът на какъв принцип от 18 задържани лица тук не присъстват и други, например по-големият му брат, който е бил в същото помещение и е извършвал същите действия", каза адвокатът. Добави, че младежът е ученик, предстои му да завърши и му се предлага работа, свързана с неговата специалност.

Прокурор Костов припомни, че делото е само на ден и половина. И добави, че за последния месец Теодор е бил задържан 3 пъти.

Тримата задържани се съгласиха с адвоката си и отказаха да добавят каквото и да е. Помолиха за по-лека мярка, след което съдия Здравчев реши, че трябва да остави в ареста само Ивайло Колев. За Ивелин Велев прие, че има доказателства да е действал като помагач, но според него адекватната мярка за неотклонение гаранция в размер на 1000 евро. За сина му пък имало доказателства за политическите му убеждения, но не и за престъпление. "Вие може да сте добър или лош човек, това съдът не го интересува. Ние решаваме спрямо доказателствата", каза съдията и го пусна без мярка. Той обаче има друга по досъдебното производство за нападението над непалци.

Решението му подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред Окръжния съд.