Остава в ареста сириецът, обвинен за трафик на кокаин за над 2,5 млн. евро през „Капитан Андреево“

Състав на Окръжния съд в Хасково с председател съдия Милена Дечева постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо сирийския гражданин Хусин Арлхал, обвинен в нелегален пренос с камион през ГКПП „Капитан Андреево“ на 43,160 килограма кокаин на стойност 2,563 млн. евро.

При снемане на самоличността му в съдебната зала стана ясно, че Арлхал има статут на постоянно пребиваващ в Швеция. Той посочи, че има две жени и осем деца.

Според обвинителния акт, представен от прокурора от Окръжната прокуратура в Хасково Антон Стоянов, обвиняемият е пътувал от Белгия, през България и Турция към Сирия. У нас е влязъл с камион на 7 май т.г. на следващият ден е оставил камиона на граничния пункт „Капитан Андреево“ заради неуредица с документите, а на 9 май е напуснал страната ни със самолет. Впоследствие е бил обявен за издирване.

Наличието на наркотици в камиона е било установено при проверка на превозното средство на 15 май, пише БТА.

Прокурор Стоянов посочи в съдебната зала, че обвиняемият пътува непрекъснато в страни от Европейския съюз и Близкия изток, което според държавното обвинение показва, че използва статута си на постоянно пребиваващ в Швеция, за да пътува необезпокоявано.

Прокуратурата се позова на множество доказателства, сред които разпити на свидетели, като според обвинението те позволяват да се направи обосновано предположение, че Арлхал е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност.

Защитникът на обвиняемия – адвокат Недялка Маркова, поиска по-лека мярка за неотклонение. Тя каза, че камионът не е бил със задължително специално заключване и товарът е можело да бъде поставен в него във всеки момент.

„Ако бях виновен, нямаше да изпратя сина ми да провери дали камионът е още на границата“, заяви обвиняемият в съдебната зала. По думите му, собственикът на камиона се е усъмнил, че той е изоставил превозното средство.

Арлхал обясни още, че е управлявал камиона от Виена до „Капитан Андреево“, а от Белгия до Австрия превозното средство е било управлявано от друг шофьор.

Съдът прие, че случаят е с особено висока обществена опасност, предвид количеството и стойността на наркотика, и че са събрани достатъчно доказателства за обосновано предположение за авторството на престъплението. Според съдебния състав задържането под стража е необходимо и за да се гарантира участието на обвиняемия в хода на наказателното производство.

По повдигнатите му обвинения Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години и глоба от 200 000 до 300 000 лева, посочи съдия Дечева.

Определението на Окръжния съд в Хасково може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния съд в Пловдив.