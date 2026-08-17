Шишков: До края на следващата година да има подробен устройствен план за АМ „Черно море”

Нашите намерения са до края на следващата година да има идеен проект с подробен устройствен план за автомагистрала „Черно море" и след това да се търси възможност за концесия. Очаквам да има интерес от изпълнители. Това заяви в Добрич министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

В областната администрация в рамките на инициативата „Регионите говорят" той се срещна с областния управител Руслан Томов, с кметове и техни заместници на осемте общини в област Добрич.

„Променяме начина на изграждане на големите инфраструктурни проекти – да се случват бързо, без държавно финансиране и без корупционни практики", добави Шишков и обеща качествено и бързо строителство занапред. „За обектите, за които има сключени договори със старите фирми, правим анализ дали можем да се измъкнем от капана или да завършим обектите така", обясни министърът.

„Има два варианта при концесиите. Единият е когато се плаща конкретен участък от пътя. В Европа в момента повече се прилага друг начин. Ако обаче очакваме още 20 години обещания, че ще се возим на безплатни пътища, означава, че се возим на безплатни илюзии. А те се плащат с човешки животи и обезлюдени региони", добави Шишков.

„Трябва да ремонтираме пътищата, които са в най-лошо състояние. Когато се направят големите инфраструктурни обекти – магистралите, и пътищата в областите ще бъдат по-малко натоварени. Сега има трафик за магистрала, който върви по второкласни пътища", добави Шишков по повод поставените въпроси за състоянието на пътната мрежа в област Добрич.

Състоянието на „ВиК Добрич" – дружество без хора, без пари, без техника, с около 90 процента загуби на вода в област Добрич, беше основна тема на срещата. „Започнали сме процедура за смяна на ръководството на „ВиК Добрич", каза още той.

Мобилизирали сме в министерството работата по всички проекти с еврофинансиране, защото има крайни срокове. Ще се направи максимално бързо пълен анализ на водоизточниците в областта – кои са пресъхнали, кои не са добре поддържани", заяви министърът.

„Ако се намалят течовете по водопреносната система, ще намалее и разхода за електроенергия, което е най-голямото перо в разплащането на водното дружество. Проблем са и помпите. Мислим върху варианта да са по-ефективни, да харчат по-малко ток. Търсим възможност енергийните загуби да бъдат по-малки на ВиК- дружествата в страната. В това отношение Добрич е най-чувствителен, тъй като водата се добива чрез помпи. Намерили сме изключителен теч на средства в тази посока, но в средата на седмицата ще направим нарочна пресконференция, за да покажем по какъв начин са буквално окрадени от част от ВиК-дружествата през продажбата на ток", добави Шишков.

„Проблемите са много, инерцията е голяма, затова смятам, че този подход, който прилагаме – ние да ходим по региони, е по-ефективния, от канцелариите в министерството нищо не става.. Смятам, че тази инициатива ще се окаже изключително успешна. Всеки регион има един или два основни проблема, които не търпят отлагане", коментира министърът инициативата.