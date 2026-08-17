Вдигат на 320 евро компенсациите за деца без място в градина

Вдигат на 320 евро компенсациите за децата, които не са намерили място в детските градини. Това предвижда проект на заповед на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, публикувана за обществено обсъждане.

Поради липсата на приет Закон за държавния бюджет за 2026 г., в началото на годината бе определен максимален месечен размер на средствата за компенсиране на разходите на родителите за едно дете през 2026 г., равен на определения за 2025 г. в размер 580 лв. (296,55 евро). След приемането на закона се налага актуализиране на месечния размер на компенсациите. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование месечният размер на средствата за компенсиране на разходите за едно дете не може да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за съответната календарна година. Според изготвените разчети актуализираният месечен размер на компенсацията, определен на базата на приетите стандарти за финансиране на дейностите по отглеждането и обучението на децата в общинските и държавните детски градини и броя на децата е 320 евро за едно дете.