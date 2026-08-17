Детското отделение на МБАЛ – Шумен вече приема пациенти на четвъртия етаж на Хирургичния блок. След цялостното обновяване отделението разполага с над 65 помещения, сред които 24 самостоятелни болнични стаи с общо 42 легла, всяка със санитарен възел и баня, лекарски кабинети, млечни кухни и две манипулационни в източното и западното крило.

„Това е медицинска среда със съвременни условия за децата на Шумен, които се лекуват тук“, каза кметът на община Шумен проф. Христо Христов. Той посочи, че постигнатото е резултат от съвместната работа на местната власт и ръководството на болницата, както и от подкрепата на бизнеса.

Годишно през детското отделение преминават над 2000 деца, които се приемат за лечение. За тях се грижат петима лекари, специалисти по детски болести, четирима специализанти, десет специалисти по здравни грижи и помощен персонал, посочи изпълнителният директор на МБАЛ – Шумен д-р Димитър Костов.

Детското отделение се намираше в сграда с лоша инфраструктура, отдалечена от останалите отделения на болницата, което наложи преместването му в Хирургичния блок. Сега децата имат по-бърз достъп до необходимите изследвания, медицински консултации и останалите отделения на болницата.

Детското отделение е единственото в областта и обслужва деца от цялата Шуменска област, както и пациенти от Варна, Силистра, Разград и Търговище. Началникът на Отделението по педиатрия д-р Галин Чобанов посочи, че заедно с екипа си ще продължи да работи за утвърждаване на нивото на лечение и грижи.

Наред с лечението на децата, тук се подготвят и бъдещи медицински кадри. Отделението е база за обучение на лекари от Медицинския университет във Варна и на специализанти по педиатрия. В него се обучават и медицински сестри и акушерки от Филиал Шумен, посочи главната медицинска сестра на МБАЛ – Шумен Румяна Желязкова.

За цялостното обновяване на отделението са инвестирани 756 121,62 лв. По-голямата част от необходимите средства за реконструкцията на етажа са осигурени от няколко общини, сред които и Община Шумен. Финансовият принос на Община Шумен за обновяването на Детското отделение е 421 461 лв. Във финансирането са се включили също местният бизнес, организации и институции. МБАЛ – Шумен е дофинансирала ремонта със собствени средства в размер на около 120 000 лв.