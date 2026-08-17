След поредни разговори, нов механизъм за минимална заплата още няма

Правителство, синдикати и работодатели пак не се разбраха

КТ "Подкрепа" предложи конкретен размер само за догодина в диапазона 692 - 750 евро

Ако няма механизъм за определянето й, най-малката заплата остава във фризера

След поредно заседание на социалните партньори по новия механизъм за размера на минималната работна заплата, стана ясно че има опасност такъв да няма.

След приключването му, от КТ „Подкрепа" предложиха за 2027 г. да се определи конкретен размер, а работата по цялостен механизъм за продължи до постигането на съгласие между страните.

Пламен Димитров от КНСБ посочи причините за разминаванията. Според него," няколко години подред се опитваме с бизнеса да намерим общи решения и бяхме много близо и все още сме, но тази власт всъщност не е коментирала с нас нито един от тези критерии в детайли - нито критериите, нито показателите, нито теглата, нито формулата, ред нещата, за които говорим".

Той бе категоричен, че механизмът за определяне на минималната заплата трябва да гарантира адекватен стандарт на живот и да намалява работещите бедни. Димитров обясни още, че предстои да се договорят как ще се актуализира минималната заплата, през какъв период ще става това и по какви критерии ще се оценява нейната адекватност, като синдикатът настоява за ежегодна актуализация на базата на договорените критерии.

Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов потвърди наличието на разногласия при разговорите.

„Очевидно Министерството на финансите и Министерството на труда търсят консенсус и то в кратки срокове, така че да бъде изработен механизъм, който да бъде приложен още през 2027 година, тъй като бюджетната процедура за 2027 година е належаща и предстояща. В първата среща господин вицепремиерът започна с моменти, които не са толкова спорни между социалните партньори и, може би, заради това се постигна такова едно усещане за приемане, за договореност, което беше измамно. На следващата среща почти всички договорени в първата среща показатели бяха отхвърлени главно от синдикалните организации", каза той пред БНТ.

В позиция до медиите, от КТ "Подкрепа" още преди разтоворите настояват да бъде определен конкретен размер на минималната работна заплата за 2027 г, който да е икономически обоснован и социално приемлив, а преговорите за устойчив механизъм да продължат до постигане на съгласие и да постига целта за адекватна минимална работна заплата. Предложението е с оглед краткия срок - до 21 август т.г. - за изготвяне на механизъма за изчисление на минималната работна заплата. И предложиха диапазонът за преговори за минималната заплата за догодина да бъде от 692 евро до 750 евро.

По време на първата среща, социалните партньори обсъдиха четири критерия за определяне на най-малката заплата - покупателната способност на минималната заплата с оглед издръжката на живота, общото равнище и разпределението на работните заплати, темпът на нарастване на възнагражденията и дългосрочните равнища и развитието на производителността на труда. Разногласията обаче са по начина, по който тези критерии трябва да бъдат измервани и прилагани. От КТ "Подкрепа" не приема издръжката на живота да бъде заменена с показателя „разход на лице на домакинство". Според синдиката този показател не измерва доходите от труд и не е съпоставим с определянето на минималната заплата за човек, който работи на пълен работен ден. Синдикатът не е дал съгласие и за предложения начин за оценка на адекватността на вече определената минимална работна заплата.

Според финансовия министър Гълъб Донев, идеята била тя да се измерва като 50% от основната средна работна заплата в страната, а проверката на адекватността да се извършва веднъж на четири години.