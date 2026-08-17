Катастрофа с моторист на "Пещерско шосе" в Пловдив, полиция и линейка са на мястото

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Движението е на ротационен принцип и се чака, по-добре избягвайте, съобщава очевидец

Кола и мотор са се блъснали на бул. "Пещерско шосе" в Пловдив и натоварват допълнително и без това тежкия трафик, съобщават шофьори.

Инцидентът е станал западно от УМБАЛ "Свети Георги", в северното платно, което е блокирано. Моторът е на земята, а на място има линейка и екип на полицията.

"Движението е на ротационен принцип, чака се, ако можете да го избегнете, по-добре за вас", пише Рая Жекова. И се надява хората да са добре.

Все още няма официална информация за състоянието на участниците в катастрофата или за причините, довели до инцидента.