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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23404056 www.24chasa.bg

Катастрофа с моторист на "Пещерско шосе" в Пловдив, полиция и линейка са на мястото

24 часа Пловдив онлайн

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Линейка и полиция са на мястото на катастрофата, моторът е на земята. Снимка: Фейсбук/Забелязано в Пловдив - Seen in Plovdiv

Движението е на ротационен принцип и се чака, по-добре избягвайте, съобщава очевидец

Кола и мотор са се блъснали на бул. "Пещерско шосе" в Пловдив и натоварват допълнително и без това тежкия трафик, съобщават шофьори. 

Инцидентът е станал западно от УМБАЛ "Свети Георги", в северното платно, което е блокирано. Моторът е на земята, а на място има линейка и екип на полицията.

"Движението е на ротационен принцип, чака се, ако можете да го избегнете, по-добре за вас", пише Рая Жекова. И се надява хората да са добре. 

Все още няма официална информация за състоянието на участниците в катастрофата или за причините, довели до инцидента. 

Линейка и полиция са на мястото на катастрофата, моторът е на земята. Снимка: Фейсбук/Забелязано в Пловдив - Seen in Plovdiv

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