Временно спират процедурата по избор на главен архитект на София

Столична община временно спира процедурата за избор на главен архитект на София, докато получи методически указания от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) относно участието на представители на Камарата на архитектите в България (КАБ) и Съюза на архитектите в България (САБ) в конкурсната комисия.

Със заповед на кмета на София Васил Терзиев конкурсната процедура, обявена със Заповед № СОА26-РД09-4471 от 24 юли 2026 г., се спира, считано от 17 август. От общината подчертават, че това не означава прекратяване на конкурса, а временно преустановяване на действията по него до изясняване на законовия ред.

Причината е отказът на двете професионални организации да излъчат свои представители в конкурсната комисия. Участието на представители на КАБ и САБ е предвидено в чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Затова от Столична община считат, че преди процедурата да продължи, е необходимо да има еднозначно становище от компетентния държавен орган за това как трябва да бъде приложен законът при създалата се ситуация.

Кметът Васил Терзиев е изпратил писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и до Министерския съвет, с искане за методически указания относно начина, по който следва да бъдат излъчени представителите на двете професионални организации. В писмото се посочва, че изискванията за заемане на длъжността „главен архитект" са нормативно определени и са били прилагани и при предходни конкурси за поста в Столична община.

Длъжността е без титуляр от януари 2026 г., когато главният архитект беше освободен. До назначаването на нов титуляр функциите се изпълняват временно. Именно за да бъде осигурена непрекъсваемост в работата по ключови за развитието на София въпроси, през юли общината обяви конкурс за заемане на длъжността.

Сега Столична община ще изчака методическите указания на МРРБ, преди да предприеме последващи действия по процедурата. От общината подчертават, че целта е конкурсът не просто да приключи, а да бъде проведен при ясни правила, в пълно съответствие със закона и без съмнения относно неговата легитимност.

В края на миналия месец Съюзът на архитектите отказа да излъчи свой представител в конкурса и призова членовете си да не участват в него с официално становище, подписано от председателя на САБ и бивш главен архитект на София Петър Диков. Сред мотивите на САБ е времето, в което се провежда процедурата - през август, когато "80% от работещите хора ползват годишните си отпуски". Освен това в становището се посочва, че позицията на главен архитект на столицата е била "обезличена", като са отнети 90% от правомощията му след проведената административна реформа от кмета Васил Терзиев.

След САБ и КАБ излезе с позиция срещу конкурса - те също посочиха, че няма да излъчат свой представител, защото процедурата "не гарантира реална конкуренция, равнопоставеност на кандидатите и обществено доверие в крайния резултат". От КАБ все пак посочват, че са готови да преразгледат позицията си, ако проблемите в процедурата бъдат отстранени и предлагат работна среща с общината, на която те да бъдат обсъдени.

До конкурса за избор на главен архитект се стигна, след като през миналата година Терзиев свали доверието си от бившия главен архитект Богдана Панайотова и отказа да продължи да работи с нея. Причината бе именно административната реформа, предложена от него, срещу която арх. Панайотова възрази. Тя бе приета от СОС на третия път, а най-голямата промяна бе закриването на общинското направление по архитектура и градоустройство, назначаването на зам.-кмет по градско планиране и развитие и оставането на главния архитект без нито един служител на пряко подчинение.

След напускането на арх. Панайотова временно на поста бе назначен арх. Боян Недев. По закон той може да заема поста за 6 месеца. След изтичането на този период поста отново временно зае арх. Татяна Герганова.