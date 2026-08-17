Бойко Борисов: Извадиха Димитър Николов от президентската надпревара, като му дадоха "Евровизия" (Видео)

Имах глупостта да споделя, че обмислям подобна президентска двойка, заяви лидерът на ГЕРБ, а нова кандидатура отказа да коментира, защото "който кажа - нали виждате"

Извадиха Митко Николов (кмета на Бургас - б.р.) от президентската надпревара с "Евровизия", като разбраха, че ще ги бие на изборите.

Това заяви на пресконференция във Варна лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Знаят, че ГЕРБ сме отговорни хора и няма сега кмета да излезе да каже "Абе, вие хубаво ми я дадохте, ама аз сега ще изляза отпуск и ще отида да се състезавам за президент. Знаят, че е отговорен човек, че аз съм отговорен човек, и партията. Това е важно събитие, защото и София, и Пловдив, и Варна са готови за "Евровизия". Да, той направи много, но това е главната причина. Николов се яви с екип, знае как се правят такива важни събития, може. Спокоен съм за "Евровизия", но като организирахме детската "Евровизия", беше в София, но сега заради потенциалния победител (на президентския вот през октомври - б.р.), го взеха там. Затова и Илияна Йотова първа го поздрави, че Бургас спечели домакинството на "Евровизия", заяви Борисов.

"Имах глупостта да споделя, че обмислям подобна президентска двойка (с кандидат за държавен глава Димитър Николов - б.р.). Тя даде отлични резултати в една социология, която поръчахме, но в следващия момент се случи това", каза лидерът на ГЕРБ.

По-рано днес кметът на Бургас отрече слуховете и спекулациите, че ще се кандидатира за президент на изборите през октомври. Направи го по време на първата официална пресконференция, която даде с шефката на БНТ Милена Милотинова, след като миналата седмица Бургас грабна домакинството пред София.

"Дал съм си обет до 15 май с политика да не се занимавам. Мисля, че с това изчерпвам въпроса. Ще направя приложими всички изисквания, така че в Бургас да се случат по-бързо всички дейности и изцяло ще се концентрирам върху това гостите в България да останат максимално очаровани и доволни. Ще отговарям само на въпроси, свързани с работата ми по отношение на провеждането на "Евровизия" и ежедневните ми кметски задължения. Темата политика въобще не ме вълнува", категоричен бе Николов.

В началото на август Борисов заяви на пресконференция, че ГЕРБ има хора, "включително и на тази маса", които ако са кандидати за президент, ще бият на втория тур (тогава на масата с него бяха кметът на Обзор Христо Янев, кметът на Бургас Димитър Николов и бившият енергиен министър Жечо Станков - б.р.). Именно тогава той намекна, че Николов е вероятният кандидат-президент на ГЕРБ.

Сега, след като Николов заяви, че няма да се занимава с политика, Борисов не пожела да обяви кой ще издигне или подкрепи партията му за 25 октомври.

"Ще ви кажа като дойде времето, защото, който кажа - нали виждате", допълни той.

Пред актива на партията във Варна Борисов обяви, че новият областен координатор на ГЕРБ - Варна става 35-годишният Стоян Петков. Досега на тази позиция бе бившият кмет на морската столица Иван Портних. Отново се обединяват и двете им организации в района - вместо да има Варна-град и Варна-област, сега Петков ще отговаря и за двете.

"За този интелигентен град е ясно, че всичко добро, е направено от ГЕРБ. Зали, булеварди, цветя, катедрали. Всичко. И за 3 години - нищо. Това да го повтаряме е безмислено, ако не кажем на варненци защо искаме да управляваме този град отново. За да няма баба, дядо и всичко останало, което говорят. Затова избрахме главен архитект - обединителна фигура, която да събере хората около него, да дадем заявка за управление на града. Санирани блокове, стадиони - всичко се случи по наше време, а това е човекът, който може да направи тази сплав във Варна - между общинския съвет, районните кметове и депутатите в София. И да покажем визията за този град", обяви Борисов. Преди местните избори трябва да се консолидира партията, категоричен бе той.

"Според мен хората, след като вече месеци наред гледат лъжите и неизпълнените обещания, които им се сипят от телевизора, все по-критични ще бъдат и ще гледат кой какво е направил. За разлика от другите, ГЕРБ каквото е обещал за тоя град, го е направил. От завода за боклук до бул. "Левски". Но след еврозоната и Шенген трябва да заявим защо, как и с кого", каза още той и допълни: "На тази маса виждат 3-4 души (на масата до Борисов и Петков бе и бившият кмет на Варна Иван Портних - б.р.), които стават за кмет. И 4-те ми районни кмета стават за кмет, и той (Стоян Петков - б.р.) става за кмет, но когато имат възможност да избират варненци и да видим кой стои най-добре, ще решим дали ще подкрепяме, дали ще издигаме самостоятелно кандидатура, защото може да стане като с кмета на Бургас и "Евровизия", заяви Борисов.

"Варна е морска столица, затова трябва да бъде подпомагана от правителството. Затова са тук и депутатите, а до септември с новите хора ще изкараме и правителство в сянка, за да знаят по същия начин хората, ако гласуват доверието на ГЕРБ, кои ще изпълняват функциите на министри. Защото сега примерно, нямаме министър на туризма, или има някакъв, на който не му знаем името. При него антирекламата по българските национални телевизии е от сутрин до вечер: 3 капки мазут, спукана тръба, умрели бебета делфини, елате да почивате на Черно море. Запалени магистрали, средна скорост с кола до Варна - 11 часа", коментира още лидерът на ГЕРБ.

"Днес бая видях кортежи - с по 3-4 бронирани BMW-та във Варна. Карат като луди, за тях няма средна скорост, няма нищо. Пък иначе не можеш да им затвориш устата. Като ние правехме така, лятно време, Варна беше средище на международни срещи на най-високо ниво. Тия срещи, които сега ги гледате само по телевизията. Само в България, благодарение на това, което направих, няма нелегални мигранти", каза още той.

"Надявам се във времето да оправдая доверието на г-н Борисов и партията. Във Варна и областта са реализирани много обекти и положителни неща. Надявам се да подходя с достатъчно време, енергия, желание и отношение към всички в структурата. Ще настоявам за ефективност в администрацията, защото само тогава бихме могли да имаме възможност да изпълним редица обекти, важни за обществеността. Ако не работи администрацията, не можем да постигнем нищо", каза и новият областен координатор Стоян Петков.