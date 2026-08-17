В Пловдив се страхуват: Каква е тази хранителна среда за неонацизъм? (Обзор)

Хората не смеят да излязат вечер извън квартала, твърди общинският съветник Яшар Асан

Съдът остави в ареста наемателя на клуба Ивайло Колев, но пусна бащата и сина

Големи тревоги и дори страх сред определени етнически общности в Пловдив предизвика разбитият частен неонацистки клуб. Най-притеснени са две от малцинствените общности - евреи и роми, но не само те.

“Защо точно в Пловдив? Каква е тази хранителна среда, която дава почва на такива клубове”, пита Александър Константинов, бивш заместник-кмет и няколко мандата съветник. Като представител на БСП неговият отговор е, че тези проявления са започнали да надигат глава още в зората на демокрацията, когато масово били демонтирани паметници на антифашисти, а улици с техни имена - прекръстени.

“Ще позволим ли на превъртели политици и расисти да превърнат Пловдив в арена на човеконенавистни клубове и банди?”, пита Константинов. Нацистки символи висят по стените на клуба.

Пловдивският патоанатом доц. д-р Бенямин Анави, уважаван преподавател в Медицинския университет и вещо лице в съда, също следи с тревога последните събития, станали както на Младежкия хълм, така и в Банско, където младежи, изповядващи неонацизъм, нападнаха хотел с италиански евреи. (Интервю с него може да видите в сайта на "24 часа"). Дни по-късно вторият български град беше

разтърсен от жестокото убийство на Георги Кузев

Според МВР и разследващи разбитият частен клуб следва идеологията на британската неонацистка организация “Кръв и чест”. От 18-те задържани в събота вечерта пред Пловдивския районен съд в понеделник бяха изправени трима - 42-годишният наемател на клуба Ивайло Колев, 39-годишният Ивелин Велев и 18-годишният му син Теодор, който само преди дни беше обвинен за нападението над двама непалци през юли. По време на акцията на ДАНС в клуба, който се намира точно срещу Младежкия хълм, там бил и по-големият син на Ивелин, но той не е обвинен.

В съда стана ясно, че Ивайло Колев организирал в клуба

беседи, прожекции на филми и тайни концерти само за неонацисти

За това той е обвинен като извършител в проповядване на омраза и дискриминация, а другите двама - като негови помагачи. Те участвали в организацията на концертите и в разлепването на неонацистки символи из града. Според прокуратурата помещението, държано от Колев, било превърнато в щабквартира на пловдивските членове на “Кръв и чест”. Сбирките били всяка седмица и на тях допускали само неонацисти. Общинският съветник Яшар Асан

В съда Колев се появи с тениска с надпис Skinheads White. Ивелин Велев пък беше с риза с къси ръкави, под която се виждаха множество татуировки, сред които и свастики.

Адвокатът на тримата Стоян Мемцов, който е бил на място и в нощта на акцията на ДАНС, пък обяви, че според него изобщо нямало годно обвинение. Той се съгласи, че в дома на Колев са открити нацистки книги, но това не означавало, че проповядва. Свидетели признали, че са

дискутирали историята на Германия от миналия век

с него, но не и че той е давал положителна оценка за действията на Третия райх.

Съдия Спасимир Здравчев остави в ареста Ивайло Колев, но пусна бащата и сина на свобода - Ивелин Велев срещу 1000 евро гаранция, а Теодор без мярка за неотклонение, защото имало доказателства за политическите му убеждения, но не и за престъпление.

“Хората ни се страхуват. Не смеят във вечерните часове да излизат извън квартала”, твърди Яшар Асан, общински съветник от АПС в Пловдив. По думите му неведнъж жени, които метат улиците на града и са от малцинствен произход, са били нападани и бити “точно от такива фашизоидни елементи”.

“Властите трябва да вземат мерки и да ликвидират тези организации. В тях участват не само младежи, а и по-възрастни”, отбеляза Яшар Асан.