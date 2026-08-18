100-те дни на Румен Радев: 3 миникризи не му обръснаха рейтинга, Москва успокои, а "враговете" настърви

Спасиха се пари от Брюксел по плана

Счупи рекорда за партийно строителство

След служебния премиер, който в клип за забързания му ден бе показан да се бръсне, сега България е водена от министър-председател, на когото кризите май въобще не “обръсват” от рейтинга.

Това показаха първите 100 дни управление на Румен Радев, които се изпълниха онзиден. През тях води “многовекторна” външна политика и получи и първите знаци от Москва, че там са успокоени - страната ни вече вземала по-самостоятелни решения. В същото време обаче бързо пусна американските самолети край Ямбол, което бе и една от трите миникризи, през които кабинетът премина. Първата бе позиционирането на премиера извън коалицията на желаещите да помагат на Украйна, докато външната му министърка подписваше декларацията от Киев. Втората - драматичният дебат по бюджета, който бръкна в джоба на бизнеса и наежи опозицията, която, оказа се, не ставала за фотомодел...

Но доверието към Румен Радев падна само с 8%, което е напълно нормален ход в рейтинга след края на изборната еуфория. През май той е имал подкрепата на 50% от хората, а сега - на 42%, показа поручване на “Маркет Линкс”.

Вероятно защото феновете на Радев продължават да

получават още от същото,

за което именно гласуваха - говоренето му като президент не се промени особено спрямо това като премиер. Същите насечени критики към политическия опонент, ясни послания към избирателите му, без витиевати фрази. И без “въртене” и обрати по вече взети решения на принципа проба - грешка или защото се е надигнала вълна от негативни коментари.

Това пък се превърна в аргумент на някои от критиците му - разбрал ли е Радев, че вече не може да се изказва като наблюдателя от “Дондуков” 2, защото на “Дондуков” 1 той е изпълнителят.

Радев обаче не се засяга, а невъзмутимо декларира, че ще изпълнява това, което обеща, като дори го облече в нова дума - “деолигархизация”. Тя бе официално вписана не в новия правописен речник, а в програмата на правителството, излязла точно в навечерието на 100-те дни. Защо управляващите се забавиха толкова много с програма, бе друг повод за критики на опозицията, но те звучаха малко вяло.

Никакво забавяне нямаше в партийното строителство. Радев стана първият, съумял почти едновременно със спечелването на властта да направи и своя партия. При Бойко Борисов преди 20 години това отне от март до декември, сега на “Прогресивна България” ѝ се получи за няма и три месеца.

През това време мнозинството набързо пипна правилника на парламента и сега прокарва с невижданата от десетилетия скорост всяка законодателна инициатива на ПБ.

Пак за няма и 100 дни Румен Радев

си върна позициите в службите,

след като като президент ГЕРБ и ДПС го бяха отрязали от назначаването на шефовете им. Още в първия си ден начело на правителството обяви, че ще смени шефа на ДАНС. На 13 май махна Деньо Денев като зам.-председател, а в края на юни титуляр стана Пламен Тончев. Асен Тутеков стана и.д. в ДАР, а Антон Ненов оглави ДАТО.

Между 18 и 30 май смени други ключови шефове - на “Митниците”, БЕХ, Държавен фонд “Земеделие”, Агенцията по вписванията и АПИ. През юни продължи с НАП, а през миналия месец - НЗОК и “Булгаргаз”. Разбира се, продължи с традицията на предходните правителства и още в първите си заседания неговото смени всички областни управи.

И формално, и реално най-големият успех на кабинета е приемането на бюджет - първия на България в евро. Макар и чак през юли и с рекорден дефицит от 5,7% плюс дълг от над 10 млрд. евро. Не само отнесе критики за него, а и Конституционният съд образува дела срещу разпоредбите му по жалбите на опозицията.

Бяха

замразени всички социални плащания,

въпреки че се вдигнаха осигурителните прагове. Пари се намериха само за увеличението на пенсиите от 1 юли. Замразиха се и автоматичните вдигания на заплатите, които са обвързани със средната - минималната, тези на полицаи, военни и учители. Радев отвърна на критиките в типичния си стил - това е положението с фиска, вие, управлявалите досега, ни докарахте този хал.

По-смелите реформи останаха за 2027 г., но първата символична стъпка все пак бе направена - част от чиновниците започнаха да плащат 20% от осигуровките си, като им вдигнаха заплатите за компенсация.

Лятото отложи протестите срещу бюджета на жълтите павета. С изтичането на ваканцията и на 100-те дни се очаква известно настървяване.

Но засега Радев води на “жълтопаветниците” с декларираната подкрепа за Илияна Йотова за президент. Тя изпревари (не)обединената дясна опозиция, като обяви отрано кандидатирането си, докато опонентите ѝ рискуват да издигат (най-вероятно) Андрей Гюров някъде около първия училищен звънец и да остане има-няма месец кампания. Рокадите в кабинета на Румен Радев бяха 3, като всички досега са на зам.-министри. СНИМКА: Румяна Тонева

Но на този етап не президентските избори, а цените най-силно вълнуват българина. В началото на юни кабинетът обяви гръмко

“Кошница с грижа”

заедно с големите търговски вериги. Идеята е за намалени цени на продуктите в малката потребителска кошница с поне 15% за 6 месеца. Щандовете с тези продукти обаче стават все по-малко.

Депутатите приеха промени за “необосновано високите цени” и разписаха сериозни санкции, а преди дни икономическото министерство публикува и методика по френски модел - как ще се определя колко е справедливо да струват основните стоки.

Въпреки всички тези усилия джобът на българите не усеща резултати. Тук критиците вметват, че докато се влагат идеологеми като “справедлива” цена, трудно ще може да се повлияе на пазарната.

Но пък ловко бе избегната нова драма с горивата, чиито цени също растат заради международното положение. През юни Радев обяви, че ще наложи вето на 21-ия пакет санкции срещу Москва, по-конкретно три - срещу руския патриарх Кирил, собственика на “Лукойл” - Вагит Алекперов, и доставчика на части за софийското метро Искандар Махмудов. В крайна сметка ЕК се отказа от текстовете за Кирил и Алекперов и сложи в списъка само 32 руски банки, платформи за криптовалути и за търговия с петрол. Според Радев точно тази ни политика е довела до споразумението с “Литаско”, което позволило на “Лукойл Нефтохим Бургас” да продължи да купува петрол без ограничения.

Външната политика на Радев като цяло се оказа многопластова, както се изразява министър Велислава Петрова.

Първата му визита като премиер бе в Берлин,

веднага след нея - в Париж. На 28 май отиде и в Брюксел за среща с Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща. След нея 370 млн. евро бяха отблокирани по плана за възстановяване и устойчивост.

Освен това Радев договори с ЕК продължаване на работата на “Мини Марица-изток” и ТЕЦ “Марица-изток 2” до 2038 г. при условия за защита на миньорите и постепенна трансформация.

На 10 юни премиерът обяви, че спира “предоставянето на въоръжение от Българската армия за Украйна”.

На 14 юли от Париж съобщи, че е получил лично покана от Макрон България да участва в “Коалицията на желаещите”, но я е отклонил. “България няма да участва във формат, който настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна”, отсече в характерния си стил Радев. А на следващия ден министър Петрова отиде в Киев за срещата “Украйна - Югоизточна Европа”, на която се прие Киевската декларация. И така избухна скандалът подкрепя или не България Украйна. Дни наред вървяха уточнения/оправдания и от Петрова, и от Радев. Всъщност именно външната министърка се превърна в основен обект за атаки, голяма мишена се оказа голото ѝ рамо по време на срещата в София с външния министър на Турция Хакан Фидан. После “Възраждане” дори намесиха MI6 - обявиха, че връзки с британски служби имал бившият съпруг на първата ни дипломатка. Оказа се, че Петрова няма бивш съпруг.

Радев и министрите му потушиха и миникризата с американските самолети цистерни, които логистично подпомагат действията на САЩ срещу Иран. Първо до 15 военни самолета бяха пуснати от правителството на Росен Желязков в последния му ден и оставени от служебното на Андрей Гюров на софийското летище. Разрешението им бе до 31 май. Когато Техеран ни прати нота заради самолетите, напусналият предсрочно президентството Радев обяви: “Миналата година ни лъгаха, че няма да има поскъпване с въвеждането на еврото, сега ни лъжат, че няма пряка заплаха и проблем за България от ударите срещу Иран.” Вече като премиер обаче не ги изгони.

На 19 май Радев опитал да намекне на президента Тръмп, че може срещу самолетите да ни паднат визите. Това, разбира се, не стана, а пребиваването им бе удължено само до 30 юни. На 17 юли посолството на САЩ поиска ново разрешение - сега до 8 летящи цистерни да подпомагат операции на САЩ в Близкия изток. И въпреки че Иран пак прати нота, премиерът изигра ситуацията добре - самолетите вече не са на гражданско, а на военно летище и решението бе гласувано надлежно от парламента. Хората край база “Безмер” протестираха, но именно в Ямболско Радев направи най-високия си изборен резултат (54,95%) и една среща с министри бързо ги успокои. А и пратените самолети се оказаха само два.

Още през юни, когато министър Хакан Фидан бе в София, Радев даде ясен знак, че

ключов партньор ще бъде Анкара -

не само заради сигурността и миграцията, но и заради енергетиката и транспорта. Месец по-късно отиде в Турция и се видя с президента Реджеп Ердоган преди срещата на върха на НАТО. И обяви, че договорил да се замрази за 15 месеца договорът с “Боташ”, като плащаме само за реално използван капацитет. Нова буря - защо ще го променя, след като 2 г. след подписването му от неговия служебен кабинет начело с Гълъб Донев уверяваше, че е много изгоден.

Темата вероятно ще бъде вдигната от опозицията пак. След 100-те дни, в които тя не бе много стръвна към Радев не от толерантност, а по-скоро заради собствените си проблеми, вероятно под прицел ще бъде и обявената управленска програма. Впрочем Радев не я представи лично, но в петък обяви, че вече е изпълнил първата си точка - “елиминиране на олигархията от политическата власт и пресичане на техния достъп до публичния ресурс”. Нищо че при кадруването си бръкна дълбоко в старите кадри на БСП, на ИТН и дори на ГЕРБ.