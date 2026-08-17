Стотици ще бягат за каузата "Пирин без пожари"

Стотици жители и гости на Благоевград се очаква да се включат в благотворителното бягане за каузата "Пирин без пожари" за 3 октомври. То се организира от студентите от UNIRUN, които вече за пети път организират благотворителни бягания за различни каузи, но за първи път инициативата ще е извън столицата.

През лятото на 2025 г. огнената стихия погълна над 30 000 декара гора в Пирин. Гледката на изпепелените масиви и унищожената фауна са спомен, който местната общност няма да забрави скоро.

30% от стойността на всички закупени билети за събитието ще се използват за закупуване на бензинови помпи, резервоари, мобилни системи за гасене.

Всичко закупено ще бъде дарено на служителите на Югозападно държавно предприятие. Това са безценни инструменти, от които ЮЗДП се нуждае, за да реагира по-бързо и по-ефективно при следващ пожар. С други думи, всеки участник, независимо дали избере 5 км, 10 км или новата TIME ATTACK (∞ км за 90 минути), на практика подпомага реалната защита на Пирин.

Инициативата на UNIPOWER застава до горските служители от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) - хората, които първи се отзовават на сигнал за пожар в планината и последни напускат мястото, едва когато ситуацията е напълно овладяна.

Организаторите споделят, че моделът работи като през април UNIRUN в София събра над 7000 евро в подкрепа на тогавашната кауза в подкрепа на иновативен приют за кучета.

Паралелно със спортното събитие, стартират и отворена дарителска кампания. Чрез нея всеки жител или гост на Благоевград, който иска да подкрепи каузата, може да направи своето финансово дарение по банков път или на място по време на събитието.