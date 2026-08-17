Демерджиев за смъртта на бизнесмена Владо Загатото: Извършителите не са целели да го убият

Очевидно друга е била целта на извършителите и се е стигнало до убийство, заяви Демерджиев

Случаят не носи белезите на професионално подготвено убийство, каза вътрешният министър

Разследването на убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя продължава активно, като събраните до момента данни сочат, че първоначалната цел на извършителите не е била той да бъде убит. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по bTV.

По думите му случаят не носи белезите на професионално подготвено убийство, а до фаталния край се е стигнало при развитие на ситуация, започнала с друга цел.

„Работим изключително активно. Понеже става въпрос за разследване, не мога да разкрия много, но това, което е видимо, е, че първоначалната цел не е била убийство. Това не е професионално убийство. Подходът е бил коренно различен", заяви Демерджиев.

Според вътрешния министър данните до този момент показват, че намерението на извършителите е било различно, но впоследствие се е стигнало до убийството на бизнесмена.

„Очевидно друга е била целта на извършителите и се е стигнало до убийство", допълни той.

Министърът не уточни каква според разследващите е била първоначалната цел, нито дали към момента има конкретен заподозрян.

Той отказа да разкрие и подробности за събраните доказателства и оперативната работа, като аргументира това с опасността информацията да попречи на разследването.

„Надявам се да ме разберете, но не мога да говоря за висящо производство. Ще компрометирам действията по разследването", каза Демерджиев.

Както "24 часа" писа двама бандити са чакали бизнесмена Владимир Янков - Загатото в дома му вечерта на 25 юли. Тогава той се прибрал от ресторант, докарали го негови приятели, които живеели близо до дома му. Преди това те и техен познат вечеряли в кв. "Бояна". За кратко се появила и известната ни гимнастичка Симона Пейчева. Тя и Янков имали сложни отношения от около 2 години, но не живеели заедно. Още преди съседите да върнат Загатото, камери заснели двама души с тъмни дрехи, които въпреки жегата носели качулки, да се навъртат около къщата му. Смята се, че това са убийците на мъжа. Единият носел раница. Версията е, че в нея е бил бензинът, с който са запалени тялото на мъжа и къщата.

Със сигурност се знае, че Загатото е бил бит. Това са показали данните от аутопсията. Най-вероятно е бил удрян с ръце и ритан. Възможно е да е ползван и тъп предмет като бухалка или дървен крак на стол. Не е изключено двамата да са мъчили Янков, за да им каже къде са парите и златото му. Възможно е той да го е направил, а намереното в имота да не са могли да поберат. Освен парите и кюлчетата полицаите открили и скъпите часовници на бизнесмена.

След убийството бандитите ползвали белина. Те са опитали да заличат следите си с почистващата течност. Подобна тактика е добре известна в престъпните среди. Бандитите използват почистващия препарат, за да заличат всякакви биологични следи. Идеята е, че натриевият хипохлорит в белината уврежда ДНК и затруднява изготвянето на профил. У нас с белина бе почистен апартаментът след двойното убийство на семейство Атанасови през 2019 г. Те бяха ликвидирани от Пламен Шляпашки и Георги Нанчев. Двамата бяха хванати месец след убийството, но тогава телата на жертвите бяха нарязани и МВР не знаеше кои са убитите.

Въпреки белината убийците решили да запалят къщата. За целта полели и тялото, и жилището с бензин. Проверява се дали той не е купен насипно - в преносим съд. Засега няма такива данни и е възможно просто да е източен от автомобил.

Огънят е заличил следите от евентуален взлом. Затова водещата версия е, че бандитите или са отворили вратата майсторски с ловки умения, или са имали подправен ключ. Тепърва обаче това ще се доуточнява. Със сигурност убийците са знаели навиците на Загатото - той ползвал услугите на шофьор и домакин само през делнични дни.

Разпитите на Симона Пейчева и хората, които са били с Янков преди убийството му, изчистили подозренията върху тях.

Майката на бизнесмена, който този август щеше да навърши 57 години, посочила, че не знае за негови конфликти. Категорично е отпаднала и версията за кражба на криптовалути. Проверено е и се оказало, че бизнесменът не оперира с тях.

Бизнесът на Загатото също изглежда чист. Янков се занимава с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Основната му фирма е "Загато" ООД. В нея е съдружник с равен дял с Петър Попов. Тази и другите компании, с които Янков е свързан, имат оборот за десетки милиони евро. Не са участвали в държавни поръчки, а с контрагентите си се разплащали по банков път.

Вътрешният министър каза още, че през 2023 г. е предупредил за зараждаща се неонацистка група във Варна. Според него през следващите три години тя е била оставена да разширява дейността си. Демерджиев заявява, че сега МВР предприема активни действия и работи по идентифицирането и на други подобни формирования.

Демерджиев заявява още, че МВР проверява пълнотата на събраните доказателства и работи с близките на загиналите по случая "Петрохан". По думите му предстоят срещи между оперативните служители и прокурорите.

„Петрохан е пресечна точка на много интереси" – Демерджиев открои имена като Искра Фидосова, политически и институционални връзки и „огромни парични преводи", които според него трябва да бъдат проверени. Той подчертава, че целта е случаят да бъде изваден от полето на политическата употреба и да се стигне до истината.