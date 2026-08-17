Посрещнаха Хавайската Света Богородица в Рилския манастир

Чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица беше официално посрещната в Рилския манастир днес, малко преди 18:30 часа. Духовната делегация, носеща светинята, беше посрещната на паркинга и пред главната (Дупнишка) порта от игумена на манастира – Адрианополския епископ Евлогий, заедно с манастирското духовенство.

В делегацията по посрещането бяха още Неврокопският митрополит Серафим, Великотърновският митрополит Григорий, Браницкият епископ Йоан – първи викарий на българския патриарх, Агатополският епископ Йеротей. За посрещането на иконата в Рилския манастир пристигна и българският патриарх Даниил, който, след като се поклони пред нея, я занесе в централния манастирски храм, съпроводен от литийно шествие.

Пристигането на иконата в манастира е във връзка с предстоящия на 18 август празник Успение на свети Йоан Рилски. Тази година поводът е специален – отбелязват се 1080 години от успението на небесния покровител на българския народ и 1150 години от 876 г., която се приема за предполагаемата година на рождението му.

По традиция в навечерието на празника в съборния храм на манастира ще бъде отслужено всенощно бдение.

Иконата пристигна за поклонение в България на 31 юли и бе посрещната на летище „Васил Левски“ от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Тя ще остане в страната ни до 19 август. Придружават я официалният ѝ пазител свещеник Нектарий Янгсън и свещеник Илия от Руската задгранична православна църква, информира БТА.

Историята на светинята започва през 2007 г. в православната християнска община в Хонолулу, Хаваи, когато малко печатно копие на Иверската икона на Божията Майка по чудесен начин започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване през 2008 г. Руската православна църква зад граница (РПЦЗ, към Московската патриаршия) официално признава иконата за чудотворна и я благославя да посещава православните храмове по света.

Оттогава иконата е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията майка.