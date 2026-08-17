Слави Трифонов в писмо до Радев: Заради Вас нощем сънувам разбити и изчезнали олигарси

Лидерът на ИТН критикува премиера за думите му, че младежите, обвинени за убийствата в Пловдив, са „креатури" на опозицията

Заради Вас нощем сънувам разбити и изчезнали олигарси. Това написа лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов в поредното си писмо до премиера Румен Радев. То е с копие до вътрешния министър Иван Демерджиев.

Трифонов призовава Радев да обърне внимание Демерджиев и да поиска от него конкретни действия по разследването на случая "Петрохан". Трифонов критикува и определянето на младежите, обвинени за убийствата в Пловдив, като „креатури" на опозицията.

Ето какво гласи пълното му писмо:

ДО

РУМЕН РАДЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Господин Радев,

От Вас разбрах, че вече сте елиминирали олигархията от политическата власт. Цитирам Ви дословно. Това казахте преди три дни. Пиша Ви сега, а не на 14-и, когато го казахте, защото от три дни не мога да си намеря място от радост.

Значи така съм се радвал. Не си спомням откога не съм бил толкова щастлив. Повече няма да има нито един олигарх в политическата власт. Боже, само като си го помисля и ми идва да правя цигански колела от щастие. Вие така като сте ги почнали, господин Радев, утре ще ги приключите. Ами да, след като днес вече са изчистени от политическата власт, утре ще ги изчистите изцяло. България без нито един олигарх. Крайно време беше. Направо ми се е вгадясало от олигарси. Заради Вас нощем сънувам разбити и изчезнали олигарси. Крайно време беше. Стискам Ви палци да ги приключите по-бързо тия гадове.

Между другото, сега вече, като сте ги приключили в политиката, не може ли да обърнете малко внимание на Иван Демерджиев? Той нали Ви е подчинен? Продължава да се ослушва за случая „Петрохан". Разбирам, Вие се борите с олигархията, а него сте го оставили да се бори с престъпността. Сигурно скоро няма да има нито един престъпник в България. Но дотогава, не може ли да му кажете да разкрие най-после истината за случая „Петрохан"? Да престане да си измива ръцете с Прокуратурата. Говоря конкретно за „Петрохан".

Вече мина много време и Ви уверявам, че мълчанието по този случай започва да става опасно.

А, и още нещо. Казахте, господин министър-председател, че младежите убийци от Пловдив са „креатури" на опозицията. И се замислих. Каква ли ще е тази държава, в която министър-председателят нарича едни криминални убийци „креатури" на опозицията? Ако някой ни гледа отвън, сигурно би си казал: „Да ви имам и министър-председателя, и опозицията, и държавата."



