Експерти за "Кръв и чест": Екстремните групи целят да запълнят една голяма душевна празнота

"Големият проблем са младежките групи, които се появиха - "Кръв и чест" се появиха още 2001 г., тогава имаше наръгване на младеж от ромски произход, имаше опит да се регистрира политическа партия - тази мрежа е известна, но периодично е била оставена без внимание", коментира в "Тази сутрин" по bTV старши анализаторът тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.

И допълни: "През годините е имало няколко информационни повода, че има в България няколко такива групи, но когато се стигне до повдигане на обвинения, фокусът е върху криминалното престъпление, а не върху групата".

Безлов каза, че се надява, че след този много тежък инцидент - убийството на Младежки хълм, нещата ще предизвикат повече внимание и ще се направят усилия срещу подобни неонацистки групи.

"При всички положения не се работи системно и темата изчезва, проблем е инфраструктурата. Беше разрушена системата, свързана с наказателни мерки срещу малолетни и непълнолетни - сега училищата избягват да докладват, за да не се наруши репутацията на училището и да няма отлив на деца", отбеляза още Безлов.

И допълни: "Законите, които се очакваше да бъдат приети, не бяха и няма какво да се направи срещу малолетни и непълнолетни нарушители".

"Аз съм далеч от идеята, че тези младежи са наясно с нацистката идеология, по-скоро тези екстремни групи целят да запълнят една голяма душевна празнота в съзнанието на тези хора, на първо място емпатичната празнота в семейството - това са сами отглеждащи родители, които трудно се справят с желанията на своите деца", посочи психиатърът д-р Веселин Герев.

И допълни: "Винаги има водач, покрай който се сформира групата, когато родител учества, естествено, че се поощрява и детето към нещо подобно. Ако човек няма заложено чувството за импулсивна агресия и тормоз над останалите, няма да ходи да се занимава с такива групи, живеем в големо напрежение и в някакъв момент това избива".

"Огромна част от тези младежи са комуникирали благодарение на криптирани мрежи - за съжаление, МВР има много ограничен капацитет в това отношение", отбеляза още Безлов.

Той уточни: "За усилието да се ограничат тези девиантни прояви на малолетни и непълнолетни беше обещано да има специализират съд, който да се занимава с това, което не се случи, както и да се създадат структури, които да се занимават с поведението на такива малолетни и непълнолетни".

А във връзка с за центровете за пробация и програмите за корекция Безлов коментира, че има потенциал, който не се използва: "Има празнота по отношение на дисциплиниращите институции. Сега ако извършите нещо, като децата на Младежки хълм, отивате пред комисия и обещавате, че няма да правите така".

И допълни: "Сега ако ги вкарате в затвора за няколко години, те ще излязат като много рискови личности".

А Герев допълни: "Съгласен съм, ако на ранна възраст попаднат в такава институция, като излязат е много вероятно да се озлобят срещу обществото, създават се рецидивисти. Много е тънка границата между това човек да се поправи - защото това е идеята на наказанието, или да се получи обратния ефект".

Според него "забраната на социалните мрежи е тип утопия - всичко забранено е интересно, това го доказва и забраната и на алкохол и тютюнопушене около училищата, всичко тръгва от семейството, децата трябва да се възпитавани в нулев толеранс към агресията, емоционалната дупка идва от семейството".