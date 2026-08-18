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116 пожара са потушени през последното денонощие, няма ранени

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Голям пожар избухна в Белоградчик вчера КАДЪР: Фейсбук

Общо 116 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, пострадали няма.

Това съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР, на сайта си, а информацията им е актуална към 6 часа тази сутрин.

Противопожарните екипи са реагирали на 151 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, от които седем – в жилищни сгради; три – в транспортни средства. Голям пожар избухна вчера в Белоградчик. Огънят тръгнал от плевня, където хора варили зимнина. 

През деня са горяли и 97 огнища в сухи треви, горска постеля и храсти, както и в отпадъци.

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които три са при автомобилни катастрофи, както и в други ситуации и в помощ на различни структури и съдействие на граждани.

Регистрирани са и осем лъжливи повиквания.

Голям пожар избухна в Белоградчик вчера КАДЪР: Фейсбук

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