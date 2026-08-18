Повдигнаха обвинение на мъж за заплахи и нападение на полицай в Казанлък

Районната прокуратура в Стара Загора привлече като обвиняем мъж на 32 г. за това, че на 13.08.2026г. в Казанлък, област Стара Загора, е причинил на полицейски служител при изпълнение на службата и функциите му лека телесна повреда - разстройство на здравето, съобщиха от държавното обвинение.

Той е обвинен и за това, че на 13.08.2026 г. в Казанлък се заканил с убийство на същия полицейски служител, което е престъпление против неговата личност. При това заканване възбудило основателен страх за осъществяването му.

На 13 август 2026 г. в Казанлък полицейски служители предприели проверка спрямо 42-годишния обвиняем. Той отказал да се подчини на разпорежданията им, като се опитал да избяга, а при задържането проявил съпротива, като причинил охлузвания по ръката и крака на единия от полицейските служители и му се заканил с убийство.

Обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

По искане на Районна прокуратура - Стара Загора съдът е взел мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

На 16 август в недалечното село Дъбово мъж на 53 години също бе арестуван за нападение над полицейски служител. при задържането му във връзка със сигнал за домашно насилие. Полицаите станали обект на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, съпроводени със съпротива. Мъжът е нанесъл няколко удара на единия от тях.