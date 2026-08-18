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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23406065 www.24chasa.bg

Задържаха 24-годишен без книжка, след преследване от полицаи

Дима Максимова

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Полиция Снимка: Дима Максимова

На 17 август в 16:55ч. в село Обединение полицаи от Полски Тръмбеш подават светлинен и звуков сигнал на лек автомобил "Фолксваген голф" с търновска регистрация, но водачът ускорява и прави опит да избяга.

След последвалото преследване 24-годишният мъж, жител на с. Дренов, обл. Ловеч, е спрян в село Паскалевец. Проверка констатирала, че той е неправоспособен и осъждан. Задържан е за срок до 24 часа.

В РУ Павликени е образувано бързо производство, съобщи полицията.

Само преди ден друг неправоспособен служител на автомивка, след употреба на алкохол, задигна кола на общината в Свищов и дрифти в района. Мъжът едва не предизвикал катастрофа с друг автомобил. След сигнал от кмета на града полицията го задържа в близко село. 

Полиция

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