Условна договори 31-годишен, заплашил да убие две жени в Асеновград

Прекарал 3 дни в ареста, признал си и го пуснали

12 месеца условно с 3 г. изпитателен срок договори 31-годишен асеновградчанин, заплашил с убийство две жени. Мъжът изкарал 3 денонощия в ареста, признал вината си и сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в града.

На 9 август той се заканил "да утрепе" жена, след което се обърнал към друга и ѝ казал да мълчи, "че ще я утрепе и нея". Разследващите са приели, че заканите можели да възбудят основателен страх за осъществяването им. Около 23,30 ч. асеновградчанинът е бил задържан, а на следващия ден прокуратурата удължила ареста му за до 72 ч.

През това време обаче той успял да се договори с прокуратурата и вместо да му поиска мярка за неотклонение, представителят на държавното обвинение представил пред съда споразумението. Двете пострадали ще бъдат уведомени за сключването му и ще им бъде указано, че могат да предявят граждански искове за обезщетение.