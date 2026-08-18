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Жени се сбиха и трошиха в село Паскалевец заради влизане в чужд двор

Дима Максимова

[email protected]

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Полицията в Павликени разследва непозволено увреждане, след скандал и сбиване между майки и техните дъщери в село Паскалевец.

На 17 август в 23:40ч. е получен сигнал от 58-годишна жителка на селото за нанесен побой над нея и дъщеря й, и счупени вещи.

Пред пристигналия патрул жената разказала, че около 23:30ч. до къщата й дошли 32-годишна жена и майка й на 55 години, и двете от София, да питат защо е влизано в двора им. Конфликтът прераснал в сбиване, при което са унищожени два чифта очила и мобилен телефон.

В РУ Павликени е образувано досъдебно производство.

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