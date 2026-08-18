Пуснаха с по 500 евро гаранция и четиримата, отвлекли, измъчвали и ограбили 26-годишна жена

По 500 евро парична гаранция определи Районният съд в Горна Оряховица на 18-годишен младеж и три жени, които отвлякоха, измъчваха и ограбиха 26-годишна проститутка в стражишкото село Сушица. Първоначално за наказателната акция срещу жрицата бяха арестувани 7 души, но на 15 август районна прокуратура- Велико Търново привлече в качеството на обвиняеми четирима. Те бяха задържани за срок до 72 часа. Прокуратурата внесе в Районен съд-Г. Оряховица искане за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража". Сега имат 7-дневен срок да внесат парите.

Екшънът се разиграл в нощта на Голяма Богородица. Участниците се познавали помежду си. Обвиняемите решили да вземат от пострадалата мобилен телефон и пари. За да преодолеят нежеланието ѝ, в с. Сушица, те я завели в района на гробищата, където отрязали екстеншъни на косата ѝ, изкопали трап и със сила я бутнали в него. След като взели вещите се прибрали в Горна Оряховица.

В хода на разследването има доказателства, че обвиняемите са извършили и други престъпления, които са от компетентността на окръжна прокуратура и слез анализ, делото ще бъде изпратено на Окръжна прокуратура – Велико Търново.