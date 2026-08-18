Почина бившият шеф на пожарната в Пловдив Георги Мангараков

Бившият шеф на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Георги Мангараков е починал, научи "24 часа".

Комисар Мангараков е роден на 8 февруари 1964 г. в Асеновград. Завършил е факултета "Пожарна безопасност и защита на населението" към академията на МВР. Влиза в системата през 1990 г. Работи като инспектор във Втора служба в Пловдив, а от 2015-а до 2018 г. я оглавява. След това печели конкурса за директор. На чело на Регионалната дирекция е до 2024 г., когато го смени настоящият ст. комисар Васил Димов.

"Ще го запомним с невероятно широката му човешка душа, смелите управленски решения, чувството му за хумор и готовността винаги да подаде ръка. Отиде си човек, оставил следа.

Поклон пред паметта му!", написаха колегите му.