ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Светослав Бенчев: Пазарът на горивата се ориентира...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23406480 www.24chasa.bg

Полицаи откриха 860 кг тютюн, хартия и опаковки за цигари във врачанско село

1464
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тютюн без акцизен бандерол е намерен след проверки на два адреса в частни имоти в Смядово СНИМКА: Пиксабей

860 килограма тютюн без български акцизен бандерол, 1513 кутии с цигари от различни марки, хартия за цигари, филтърни материали, лепила и опаковъчни материали откриха полицаи във врачанското село Костелево.

Материалите за производство на цигари са намерени от служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност". Те са били в района на изоставена кариера в землището на селото, пише БТА.

Според отчета на ОД на МВР Враца за работата през 2025 година, на територията на областта са регистрирани 20 престъпления с акцизни стоки срещу 30 за предходната година.

За периода са организирани и проведени общо 164 специализирани полицейски операции, като при проверките са иззети общо 105733 къса цигари без български акцизен бандерол, 30,840 кг нарязан тютюн и 1886 литра етилов алкохол.

Тютюн без акцизен бандерол е намерен след проверки на два адреса в частни имоти в Смядово СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък