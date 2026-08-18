Полицаи откриха 860 кг тютюн, хартия и опаковки за цигари във врачанско село

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860 килограма тютюн без български акцизен бандерол, 1513 кутии с цигари от различни марки, хартия за цигари, филтърни материали, лепила и опаковъчни материали откриха полицаи във врачанското село Костелево.

Материалите за производство на цигари са намерени от служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност". Те са били в района на изоставена кариера в землището на селото, пише БТА.

Според отчета на ОД на МВР Враца за работата през 2025 година, на територията на областта са регистрирани 20 престъпления с акцизни стоки срещу 30 за предходната година.

За периода са организирани и проведени общо 164 специализирани полицейски операции, като при проверките са иззети общо 105733 къса цигари без български акцизен бандерол, 30,840 кг нарязан тютюн и 1886 литра етилов алкохол.