ВСС иска информация от европрокуратурата преди да реши дали да върне Теодора Георгиева като съдия

Тя подаде молба да бъде възстановена на старата ѝ позиция

Кадровиците искат данните от дисциплинарното ѝ дело в Европейската прокуратура

Предложението да се изискат документи направи Вероника Имова и то бе подкрепено от Боян Магдалинчев

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи възстановяването на Теодора Георгиева като съдия в Административен съд София-град. Кадровиците решиха да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с протеклото там дисциплинарно производство срещу нея и наложеното ѝ наказание. Данните ще послужат за преценка на наличието на етични и нравствени качества у Георгиева.

Мандатът на Теодора Георгиева като български европейски прокурор изтече на 28 юли 2026 г. Сега тя е подала молба да бъде възстановена на старата ѝ позиция, каквото право дава Законът за съдебната власт.

Предложението да се изискат документи направи Вероника Имова и то бе подкрепено от Боян Магдалинчев, при гласуването всички присъстващи членове на колегията гласуваха в подкрепа.

Имова отбеляза, че нормата на закона е императивна относно възстановяването на длъжност, но според нея това не пречи да се изследва въпросът за нравствените и морални качества, които трябва да притежава магистратът. "На всички е добре известно, че в Европейската прокуратура бе проведено дисциплинарно производство и Георгиева беше наказана с дисциплинарно наказание", каза Имова и добави, че тя е била отстранена повече от година. Според нея преписката от Европейската прокуратура трябва да се изиска, за да е наясно колегията с моралния облик и почтеността на този съдия, кандидат за възстановяване на съдийска длъжност. Имова допълни, че трябва да се знае правното основание и фактическите обстоятелства, довели до налагането на дисциплинарно наказание, съобщава БТА. Също така припомни, че е имало отрицателни оценки за работата на Георгиева като европейски прокурор.

Боян Магдалинчев подкрепи колегата си и каза, че са били поставени в обществото и професионалната гилдия множество въпроси относно дисциплинарното производство срещу Георгиева. "Мисля, че действително трябва да се замислим малко преди да вземем решение за възстановяването дали са налице изискванията за висок морал и етичност", отбеляза той. Според него законовата норма за възстановяване е императивна, но това не означава, че не трябва да са налице изискванията за висок професионализъм и морал на магистрата.

Накрая колегията гласува преписката относно възстановяването на Теодора Георгиева да се върне на Комисията по атестиране и конкурсите, която да изиска от Европейската прокуратура документите относно Георгиева, а след това да изпрати всички материали в Комисията по професионална етика за произнасяне във връзка с евентуално нарушение на норми от Кодекса за етично поведение на българските съдии и наличието на необходимите морални качества във връзка с възстановяването ѝ на длъжността "съдия".

Мандатът на Теодора Георгиева като български европейски прокурор изтече на 28 юли 2026 г. Сега тя е подала молба да бъде възстановена на старата ѝ позиция, каквото право дава Законът за съдебната власт.

През септември м.г. Европейската прокуратура образува дисциплинарно производство срещу Георгиева, заради което тя беше отстранена от длъжност. Преди да изтече мандатът ѝ като български европейски прокурор, Европейската прокуратура приключи дисциплинарното производство срещу нея, като я наказа само с порицание.