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С помощта на хеликоптер граничари откриха 2 ниви с над 3 тона канабис (снимки)

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Една от откритите ниви с марихуана.

2 ниви, засадени с канабис, откриха граничари с помощта на хеликоптер. 

Първата била на югозападните склонове на Пирин планина. В хода на провеждане на операцията на 14 август в местност, намираща се в землището на село Сугарево, община Сандански, е установена нива с площ около 1600 кв. м. Там са открити 1 546 корена зелена тревиста маса, реагираща на канабис. Общото тегло на наркокултурата е 3215 кг, с височина на растенията от 120 см до 230 см. Те са унищожени чрез изгаряне в присъствието на комисия. Образувано е досъдебно производство по описа на ГПУ-Петрич. Уведомена е районната прокуратура.

Хеликоптер на „Гранична полиция" открил още едно място с канабис – в планината Ограждан, в землището на село Баскалци, община Петрич. По аналогичен начин там граничните полицаи унищожиха 28 кг канабисови растения. Образувано е досъдебно производство в ГПУ-Златарево.

На 17 август пък, след проведени оперативно-издирвателни мероприятия, гранични полицаи извършиха проверка на частен имот в село Страшимирово. Варненско. В помещения на къщата са установени растения от рода на конопа в различен стадий на развитие. По случая в ГПУ-Варна е образувано досъдебно производство. Обитателят на имота е задържан. Разследването продължава под надзора на районната прокуратура.

Една от откритите ниви с марихуана.
Една от откритите ниви с марихуана.
Една от откритите ниви с марихуана.

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