Моторист е в болница, блъснал се в дърво в село до Пловдив

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Пострадалият вчера при катастрофата на "Пещерско шосе" е освободен след преглед за домашно лечение

20-годишен моторист е в болница, след като е катастрофирал край пловдивското село Рогош, съобщиха от МВР.

Според първоначалните данни, поради несъобразена скорост водачът при завой на дясно е загубил управлението над моторното средство, излиза от пътното платно и се удря в дърво на тротоара.

По случая е взето административно отношение от служители на Районното в село Труд.

При катастрофата вчера на "Пещерско шосе" и ул. "Равнища", за която "24 часа" вече писа, е пострадал моторист, който след медицински преглед е освободен за домашно лечение.

Сигналът за произшествието е получен около 16,45 часа вчера в сектор "Пътна полиция". По първоначални данни при маневра за ляв завой лек автомобил "БМВ", с 42-годишен водач, удря движещият се с предимство мотоциклет. Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни.

Случаят е отработен по административен ред от служители на сектор "Пътна полиция".