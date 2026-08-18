Шишков: Най-вероятно ще поискам оставката на шефовете на ВиК - Шумен

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Ще бъде подаден сигнал до прокуратурата и най-вероятно ще бъде поискана оставката на ръководството на ВиК-Шумен Това обяви регионалният министър Иван Шишков, на посещение в града. Поводът са констатирани нарушения при новоизградения довеждащ водопровод от язовир "Тича" към областния град.

Проектът е на стойност 35 милиона евро и е с европейско финансиране, припомни той. И добави, че заради по-малкия диаметър на тръбата от заданието е изключена помпената станция към Шумен.

"Не сме стигнали дотам, че да разберем чия е грешката - защо е направено така, че е намален диаметърът. Но искам пълен анализ на ситуацията. Най-вероятно това ще бъде дадено на прокуратурата, защото тук става въпрос за огромна щета", каза още Шишков.

Министърът посочи, че има опасност заради грешни размери тръбата да не може да захрани всички предвидени в системата населени места. Като решение обяви - изграждането на ново трасе към Търговище и Велики Преслав, които също се захранват от язовир "Тича".

"В периода 2014-2017 година е проектиран довеждащият водопровод и е направен с грешен проект- по-малък диаметър, и включително, изключена от проекта помпена станция", обясни регионалният министър.

Шишков пое ангажимент и за финансиране за ремонт на помпената станция, която доставя вода в Шумен.

Вчера Шишков информира, че е започната процедура по смяната на ръководството на ВиК - Добрич.

Състоянието на „ВиК Добрич" – дружество без хора, без пари, без техника, с около 90 процента загуби на вода в област Добрич, беше основна тема на срещата. „Започнали сме процедура за смяна на ръководството на „ВиК - Добрич", каза министърът на посещение в Добрич.