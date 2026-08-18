Омбудсманът Делчева вдигна запор върху пенсията на жена с тежко психично заболяване

Пенсията на жена с тежко психично заболяване е била запорирана, въпреки че тя разчита на тези средства като на единствен доход за посрещане на ежедневните си нужди. За случая разказа омбудсманът Велислава Делчева в публикация във Фейсбук.

"Получихме писмо от близка на жена с тежко психично заболяване, чиято пенсия бе запорирана. За нея тези средства са единственият доход, с който посреща ежедневните си нужди.

След намесата ни запорът беше вдигнат и жената получи пенсията си", написа Делчева.

"Особено когато става дума за човек в уязвимо положение, който трудно би могъл сам да защити правата си, навременната реакция е от решаващо значение", посочва тя.

"Точно в такива случаи се вижда смисълът от нашата работа, когато намесата ни води до конкретен резултат и решава реален проблем на човек, потърсил помощта ни", завършва Делчева.

Инвалидната пенсия у нас се отпуска въз основа на експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, с което е установена 50% или повече трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Размерът на пенсията зависи, наред с останалото, от осигурителния стаж и процента на увреждане.

Отделно от нея, хората с увреждания получават и финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания. Както "24 часа" писа в България близо 800 хил. души с увреждания получават парична помощ, като през 2026 г. средствата за тази подкрепа са над 1,364 млрд. евро, без в сумата да са включени инвалидните пенсии.

През юли 2026 г. бяха увеличени и пенсиите, свързани със социалната пенсия за старост, от която зависят някои видове инвалидни пенсии и добавки. От НОИ посочиха, че от 1 юли 2026 г. социалната пенсия за старост е 183,81 евро. Например социалната пенсия за инвалидност за хора с над 90% увреждане е 275,72 евро, а за тези с между 71 и 90% – 257,33 евро.