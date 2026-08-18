Почина музикантът и продуцент Боян Христов

Отиде си музикантът и текстописец Боян Христов, съобщи БГ радио. Той почина след продължителна борба с тежко онкологично заболяване.

Дълго време Христов се бореше с болестта, а близки, приятели и колеги организираха кампания за набиране на средства в подкрепа на лечението му.

Неговият приятел и състудент актьорът Даниел Пеев-Дънди дари наградата си от "Две капки вода" за да помогне с лечението.

"Това е втората ми победа в епизод на "Капките" и както и първия път, ще даря наградата си на Боян Христов, мой състудент, който се лекува от рак." С тези думи той получи чисто нов електрически автомобил в 14-ия сезон на предаването.

"За първи път ми се случва да бъде толкова голяма наградата, която решавам да даря. Цената на автомобила, който спечелих в "Капките", е в пъти по-голяма от хонорара, който получих за участието си там. И това някак си ми беше като сделка с Господ. Дни преди финала на "Капките" си бях казал, че ако наистина спечеля, ще помогна на човек да се оправи и в полезрението ми никога да не попадат хора, които страдат от най-коварната болест на века. Тази е основната причина, поради която постъпих така - защото всички ние в семействата си имаме по някой, който поне веднъж е страдал от тази болест. Аз също не съм изключение", разказа по-късно актьорът в интервю за "24 часа".

Това е голяма загуба за всички, които обичаха Боян и които през годините се докоснаха до неговия изключителен талант, добавят от радиото.

Боян Христов бе музикален продуцент, текстописец, певец, аранжор, вокален педагог. Работил е с едни от най-големите имена в българската поп музика: Мария Илиева, Любо Киров, Поли Генова, Хилда Казасян, Михаела Филева, Мариана Попова и др. Боян Христов е роден в Пловдив в семейство на музиканти: майка му е класически музикант, а баща му свири в група.

По образование бе актьор, а по призвание - музикант. Приемаше себе си като нещо повече от певец. От ранна възраст иска да е част от целия процес по създаване на един музикален проект – затова Боян Христов пишеше музика, аранжираше я, измисляше концепция, която да представя артиста в определена светлина.