Над 40 сигнала за задимяване в София, вероятно от голям пожар в Сърбия

Столичната община информира гражданите, че към момента няма данни за големи пожари на територията на София или в непосредствена близост до града. Проверките на Дирекция „Аварийна помощ и превенция", както и постъпилите сигнали на телефон 112, не отчитат огнища на територията на общината.

Информацията е във връзка с постъпилите над 40 сигнала в последния час за задимяване, смог и неприятна миризма в различни градски части, уточниха от общината.

По информация на пожарната, задимяването е предизвикано от голям горски пожар на територията на Република Сърбия, като димният облак е пренесен над Софийската котловина от вятъра, уточняват от общината.

Мобилната автоматична измервателна станция е своевременно преместена и позиционирана в района на бул. „Цар Освободител", за да следи в реално време показателите в най-засегнатите части. Към настоящия момент измерванията не показват превишения на нормите на основните показатели, добавят от общината.

Като превантивна мярка, общината съветва жителите на засегнатите райони да затворят прозорците на домовете и офисите си до разсейване на дима. Уязвимите групи – бременни жени, деца, възрастни хора и граждани с хронични дихателни или сърдечни заболявания – да ограничат максимално престоя и физическата активност на открито.

Екипите на Столичната община и мобилната станция за измерване остават на терен, подчертаха от "Московска" 33.