ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси Гранада, има ...

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23407937 www.24chasa.bg

На Перперикон показват императорски личен печат от сватбите на цар Иван Асен II

1248
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
На 4 август президентът на Бългрия Илияна Йотова разглежда новите находки на Перперикон.

Императорски личен печат, свидетелстващ за сватбите на цар Иван Асен II и създаването на Българската патриаршия през 1235 г., е новото откритие на Перперикон, каза за БТА ръководителят на проучванията на скалния град на траките проф. Николай Овчаров.

Той допълни, че находката ще бъде официално показана и представена само след дни – в четвъртък (20 август). В момента тя се почиства, но е сигурно доказателство, че печатът пренаписва средновековната история.

Откритието идва след други две значими находки през тазгодишните проучвания на археологическия обект. Едната е разкритият каменен мавзолей-ротонда на влиятелен гражданин от късноримската епоха, който допълва картината на т.нар. Ареа Сакра в Южния квартал на Перперикон. Втората значима находка е разкритият каменен саркофаг от същия период, който е продължение на древна традиция в Източните Родопи за изсичане на скални гробници и гробове.

На 4 август президентът на Бългрия Илияна Йотова разглежда новите находки на Перперикон.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък