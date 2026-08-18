На Перперикон показват императорски личен печат от сватбите на цар Иван Асен II

Императорски личен печат, свидетелстващ за сватбите на цар Иван Асен II и създаването на Българската патриаршия през 1235 г., е новото откритие на Перперикон, каза за БТА ръководителят на проучванията на скалния град на траките проф. Николай Овчаров.

Той допълни, че находката ще бъде официално показана и представена само след дни – в четвъртък (20 август). В момента тя се почиства, но е сигурно доказателство, че печатът пренаписва средновековната история.

Откритието идва след други две значими находки през тазгодишните проучвания на археологическия обект. Едната е разкритият каменен мавзолей-ротонда на влиятелен гражданин от късноримската епоха, който допълва картината на т.нар. Ареа Сакра в Южния квартал на Перперикон. Втората значима находка е разкритият каменен саркофаг от същия период, който е продължение на древна традиция в Източните Родопи за изсичане на скални гробници и гробове.