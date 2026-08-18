Фридрих Шилер - авторът на „Ода на радостта", с паметник в Свети Влас

Първият в България барелеф на немския поет е поставен в „Алея на народите" – Марина „Диневи", наред с национални герои на други държави

Монумент на немския поет, писател и драматург Фридрих Шилер бе открит от посланика на Федерална република Германия в София Н. Пр. Ирене Мария Планк и от Динко и Йордан Диневи – съпредседатели на фондация „Българска памет–братя Диневи" на 18 август на Марина „Диневи". Това е първият бронзов паметник на Шилер в България, досега в негова чест са кръщавани училища и културни организации. Барелефът на Фридрих Шилер в "Алея на народите" в Свети Влас СНИМКА: ВИКТОР НАЛБАНТОВ

Бронзовият образ на Фридрих Шилер е поставен от фондация „Българска памет – братя Диневи" в създадената от нея „Алея на народите" в град Свети Влас. Церемонията по откриването бе уважена от ексминистрите Соломон Паси и Гергана Паси, журналисти, общински съветници, гости и туристи на морския град. Скулпторът Петко Йорданов, създал барелефа, също присъства на тържеството. Гергана Паси заедно с германската посланичка Ирене Планк и Динко Динев на откриването на барелефа на Шилер СНИМКА: ВИКТОР НАЛБАНТОВ

Творчеството на Шилер оказва силно влияние върху европейската литература и култура. В днешно време най-прочутата му творба остава написаната през 1785 г. „Ода на радостта", на чиято основа е създаден химнът на Европейския съюз. Тя прославя братството и разбирателството на цялото човечество и е изключително известна в края на VIII век.

„Ода на радосттта" става популярна от музикалната композиция на Лудвиг ван Бетховен във финалното Presto на неговата „Девета симфония". Композиторът, чиято любима творба е именно написаната от Шилер „Ода на радостта", най-много се вдъхновява от строфата "Братя стават всички люде". Одата впечатлява не само Бетховен. Музика към нея пишат и други талантливи европейски композитори, включително и Франц Шуберт. През 1972 г. мелодията и стихове от „Ода на радостта" са избрани за европейски химн - първо на Съвета на Европа, през 1985-а – на Европейската общност, а през 1993 г. ЕС я посочва за свой химн.

„Опитваме да изразим почитта си пред Шилер и неговите идеи за братство между народите, като поставихме барелефа му на „Алеята на народите" начело с нашите герои Ботев и Левски, както и с националните герои на други държави", обясни Йордан Динев, съпредседател на фондация „Българска памет-братя Диневи". Според него идеите на Шилер за разбирателство между народите са особено актуални за европейския континент в момента.

Посланик Ирене Планк благодари на инициаторите, поставили барелефа на Фридрих Шилер и разказа подробности от неговата впечатляваща биография. Според посланик Планк идеите му са живи и до днес. След това тя разгледа „Алеята на народите". Немската посланичка Ирене Планк поставя венец пред барелефа на Шилер. СНИМКА: ВИКТОР НАЛБАНТОВ

Алеята е една от многото инициативи, които фондацията осъществява през последните 35 години. Тя започва с барелефите на Васил Левски и Христо Ботев, там са и образите на Шандор Петьофи, адмиралите Фьодор Ошаков, Хорацио Нелсън, френския маршал Филип дьо Клерк, Джанюариъс Макгахън, Джузепе Гарибалди, Адам Мицкевич, на грузинския княз Алексей Церетели – застъпник на българската национална кауза, на японския самурай Сейго Ямадзава, участник в Освободителната ни война и др. Идеята на Алеята е да покаже уважение не само към българските, но и към национални герои на други държави. Там е и първият в България монумент на датския писател Ханс Кристиян Андерсен. Десетки гости се събраха на откриването на барелефа на Шилер на Алеята на народите в Свети Влас. СНИМКА: ВИКТОР НАЛБАНТОВ

В Свети Влас се намира и създадената от фондация „Българска памет–братя Диневи" Алея на Олимпийската слава, която обединява барелефи на всички златни олимпийци. Има също 5-метров монумент на хан Тервел, паметник на 28-ия американски президент Удроу Уилсън, наричан още „Спасителят на България", църквата „Свети Власий", „Пътека на вярата", на която са изградени над 40 параклиса. В момента се създава и „Алея на сценичната слава" в построения от фондацията амфитеатър с 600 седящи места „Арена Диневи", в която се поставят бронзови барелефи на най-известните български сценични артисти и други културни проекти.

Амфитеатър „Арена" е частна инициатива на фондация „Българска памет – братя Диневи", има над 100 представления през летния сезон и се вписва в идеята на фондацията за развитие на културно-исторически туризъм, която се прилага в курорта Диневи Ризорт"