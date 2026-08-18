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20-годишен е с опасност за живота след удар с мотопед в подпорна стена в Мадан

Валентин Хаджиев

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При удара на мотопеда в стената водачът е получил тежки травми в областта на главата. СНИМКА: Pixabay

20-годишен младеж е с опасност за живота, след като се е блъснал с мотопед „Generic B05" в подпорна стена на ул. „Труд" в Мадан.
Вследствие на удара водачът е получил тежки травми в областта на главата. Той е транспортиран за лечение в УМБАЛ- Пловдив с опасност за живота, съобщи полицията в Смолян. В университетската клиника му е правена животоспасяваща операция.
На младежа са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества.
Причините за възникване на пътнотранспортното произшествие са в процес на изясняване.

При удара на мотопеда в стената водачът е получил тежки травми в областта на главата. СНИМКА: Pixabay

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