В София хванаха дилър с 314 грама кокаин, 271 грама метамфетамин и 16 грама фентанил (снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дилър бе хванат в София с 3 вида наркотици, сред които 314 грама кокаин - дрогата на богатите. Акцията по задържането му била на Девето РУ към СДВР.

Те претърсили дома му в столичния квартал „Люлин". При процесуално-следствените действия са открити и иззети различни по вид вещества, разпределени в полиетиленови пликове и пластмасови кутии, както и шест електронни везни. Назначената експертиза установила, че иззетите вещества са 314 грама кокаин, 271 грама метамфетамин и 16 грама фентанил – общо 601 грама наркотични вещества.

По случая е образувано досъдебно производство. Материалите са докладвани в Софийската градска прокуратура. На задържания е повдигнато обвинение и му е наложена мярка „задържане под стража" за срок до 72 часа.

Намереният фентанил бил 16 грама.