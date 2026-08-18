За ден 27 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 6 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 27 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол –18 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други девет - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират шестима, а трима са отказали тестване. 16 044 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17 909 водачи и пътници. Съставени са 4680 фиша и 421 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.