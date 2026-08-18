ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламна вилната зона на Мездра

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23408507 www.24chasa.bg

Проверяват сигнал за мъртва птица, закачена на врата да плаши гаргите и да пази гроздето

Тони Маскръчка

1344
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция Снимка: Дима Максимова

Полиция проверява сигнал за мъртва птица, закачена на врата да плаши гаргите, за да не кълват грозде.

В понеделник в РУ Рила е постъпил сигнал, че жител на Кочериново е закачил на входната врата на имота си мъртва птица. При извършения оглед на място полицаите установили, че птицата е закачена с връв на метална конструкция, собственикът на имота обяснил, че я е намерил мъртва на 13 август край пътя при разклона за с. Пороминово. Закачил я е пред входа на къщата си, за да плаши птиците да не кълват гроздето му, той имал съмнение, че птицата е блъсната от автомобил.

Трупът на птицата е предаден за аутопсия на ветеринарен лекар в Дупница. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Рила, уведомена е прокуратурата.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък