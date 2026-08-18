Проверяват сигнал за мъртва птица, закачена на врата да плаши гаргите и да пази гроздето

Полиция проверява сигнал за мъртва птица, закачена на врата да плаши гаргите, за да не кълват грозде.

В понеделник в РУ Рила е постъпил сигнал, че жител на Кочериново е закачил на входната врата на имота си мъртва птица. При извършения оглед на място полицаите установили, че птицата е закачена с връв на метална конструкция, собственикът на имота обяснил, че я е намерил мъртва на 13 август край пътя при разклона за с. Пороминово. Закачил я е пред входа на къщата си, за да плаши птиците да не кълват гроздето му, той имал съмнение, че птицата е блъсната от автомобил.

Трупът на птицата е предаден за аутопсия на ветеринарен лекар в Дупница. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Рила, уведомена е прокуратурата.