Информационни консултации за еЗдраве ще се проведат на 19 август в Русе

Община Русе се включва в националната кампания за популяризиране на мобилното приложение еЗдраве, която има за цел да улесни гражданите при достъпа до личното им електронно здравно досие и електронните здравни услуги. В партньорство с РЗИ – Русе на 19 август /сряда/ от 10 ч. във фоайето на Община Русе /пл. „Свобода" 6/ ще се проведат информационни консултации за граждани, свързани с използването на приложението, информираха от общината.

Представители на Районната здравна инспекция ще предоставят информация и практическо съдействие при инсталирането и сдвояването на еЗдраве с мобилно устройство, като продължителността на консултациите ще бъде съобразена с интереса на гражданите и ще се проведе в рамките на работното време на информационния център /от 8:30 до 17:30 ч./.

Приложението еЗдраве е част от дигитализацията на здравната система и предоставя персонализиран достъп до електронното здравно досие. Чрез него гражданите могат да преглеждат информация за медицински прегледи, направления, електронни рецепти, имунизации, лабораторни изследвания и други документи, въведени в Националната здравно-информационна система.

Сред функционалностите на приложението е и модулът „Дългосрочна грижа за пациента", който подпомага проследяването на профилактични дейности, скринингови програми, медицински рискове и хронични състояния. В последната версия е добавена и функцията „Публичен контрол", чрез която гражданите могат да потвърждават дали разпознават новорегистрирани медицински дейности в своето пациентско досие, включително прегледи, хоспитализации, направления, рецепти, имунизации и изследвания.

За гражданите, които не разполагат с квалифициран електронен подпис, е предвидена възможност за безплатно сдвояване на електронното здравно досие с мобилно устройство чрез съдействие от служители на РЗИ, РЗОК и „Информационно обслужване". Именно практическата помощ при този процес е сред основните акценти на информационните консултации в Община Русе.

Националната кампания за популяризиране на еЗдраве е инициатива на Министерството на здравеопазването, а РЗИ – Русе организира изнесени работни места в региона с цел повече граждани да се запознаят с възможностите на приложението и да получат съдействие за активирането му.