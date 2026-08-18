Полиция иззе 7 тротинетки в Кюстендил и две в Бобов дол

Седем електрически тротинетки е иззела полицията в Кюстендил. За периода 10 – 17 август 2026 г. е проведена полицейска акция с акцент контрол на водачи на двуколесни превозни средства и водачи на електрически тротинетки. За установените нарушения са санкционирани 40 лица. На 14 със съставени актове за административно нарушение, а 26 са глобени с фиш.

Иззети са 7 тротинетки и електрическо двуколесно превозно средство.

Служители на РУ Кюстендил са установили организаторите на шествието с тротинетки на 14 август в града. Това са 3 непълнолетни момчета. Работата с организаторите и установяване на всички участници в нерегламентираната разходка с тротинетки и семействата им продължава РУ Кюстендил с участието на инспектор ДПС.

За времето от 18.00 до 20.00 ч. в понеделник пък при упражнена контролна дейност в гр. Бобов дол са установен с рисково управление двама малолетни водачи на тротинетки. Превозните средства са иззети, Полицаите са наложили 3 глоби по фиш на пълнолетни водачи на ИЕПС за нарушаване на правилата, съставили са и 1 протокол за предупреждение.