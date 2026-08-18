Пламна вилната зона на Мездра

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гори вилната зона на град Мездра. Пламъците са обхванали четири постройки, които не са постоянно обитавани. Няма пострадали хора, съобщава БНТ.

Огънят е потушен, но силният вятър в района предизвиква нови разпалвания.