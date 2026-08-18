Пламна вилната зона на Мездра

Гори вилната зона на град Мездра. Пламъците са обхванали четири постройки, които не са постоянно обитавани. Няма пострадали хора, съобщава БНТ.
Огънят е потушен, но силният вятър в района предизвиква нови разпалвания.
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Гори вилната зона на град Мездра. Пламъците са обхванали четири постройки, които не са постоянно обитавани. Няма пострадали хора, съобщава БНТ.
Огънят е потушен, но силният вятър в района предизвиква нови разпалвания.
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