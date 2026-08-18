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Онкоболен почина в центъра на София

Димитър Мартинов

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Онкоболен мъж почина на площад "Македония" в София. 

Около 13 часа 63-годишният мъж се строполил и паднал на земята. На място пристигнали полицаи, а районът около тялото е бил обезопасен, казаха от СДВР. Подобна процедура - с пристигане на униформени, е задължителна при смърт на публично място. 

Засега не е уточнено дали ракът е директната причина за смъртта, но със сигурност тя не е насилствена или в резултат от катастрофата.

Това е втора смърт в центъра на София в рамките на 2 дни. Вчера мъж на около 70 години почина в района на Лъвов мост.

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