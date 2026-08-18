Кола се преобърна в крайпътна нива, 68-годишен е ранен

68-годишен мъж е ранен при инцидент на пътя между Ямбол и село Чарган. Колата му се е преобърнала в крайпътна нива. Сигналът за инцидента е получен около 12:10 часа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Шофиралият мъж е изваден от автомобила с помощта на специализиран екип на Районната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Той е транспортиран и настанен за лечение в ямболската болница "Св. Пантелеймон" с множество травми. Причините за инцидента са в процес на установяване, пише БТА.

По-рано днес в Ямбол велосипедистка и мъж на тротинетка пострадаха при два инцидента с леки автомобили.