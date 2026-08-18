ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов треньор в щаба на вицешампиона "Нефтохимик"

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23408981 www.24chasa.bg

Кола се преобърна в крайпътна нива, 68-годишен е ранен

1504
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция СНИМКА: Архив

68-годишен мъж е ранен при инцидент на пътя между Ямбол и село Чарган. Колата му се е преобърнала в крайпътна нива. Сигналът за инцидента е получен около 12:10 часа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Шофиралият мъж е изваден от автомобила с помощта на специализиран екип на Районната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Той е транспортиран и настанен за лечение в ямболската болница "Св. Пантелеймон" с множество травми. Причините за инцидента са в процес на установяване, пише БТА. 

По-рано днес в Ямбол велосипедистка и мъж на тротинетка пострадаха при два инцидента с леки автомобили.

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък