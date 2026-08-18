Пожарната: Няма активни пожари до границата на България

Към момента няма действащи пожари до държавната ни граница. Това съобщават от пресцентъра на главната дирекция на пожарната. Причината за проверката са сигнали за дим и намалена видимост в западните части на страната.

По наличните към момента данни най-вероятният източник на дима са пожари, възникнали на територията на Сърбия, включително в района на Белград, както и пожари на територията на Албания, съобщават от пожарната.

Това е установено след разговор с Националния оперативен център на Сърбия и НИМХ към БАН. Взети са предвид както метеорологичната обстановка, така и посоката на въздушните течения.

Засега липсват данни за действащи пожари до държавната граница на България и няма пряка опасност за гражданите.

Мобилната автоматична измервателна станция е своевременно преместена и позиционирана в района на бул. „Цар Освободител", за да следи в реално време показателите в най-засегнатите части. Към настоящия момент измерванията не показват превишения на нормите на основните показатели, съобщиха по-рано днес от Столичната община. Там бяха постъпили над 40 сигнала за задимяване, смог и неприятна миризма в различни градски части.