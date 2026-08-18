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Пожарната: Няма активни пожари до границата на България

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Пожарна Снимка: Архив

Към момента няма действащи пожари до държавната ни граница. Това съобщават от пресцентъра на главната дирекция на пожарната. Причината за проверката са сигнали за дим и намалена видимост в западните части на страната. 

По наличните към момента данни най-вероятният източник на дима са пожари, възникнали на територията на Сърбия, включително в района на Белград, както и пожари на територията на Албания, съобщават от пожарната.

Това е установено след разговор с Националния оперативен център на Сърбия и НИМХ към БАН. Взети са предвид както метеорологичната обстановка, така и посоката на въздушните течения.

Засега липсват данни за действащи пожари до държавната граница на  България и няма пряка опасност за гражданите.

Мобилната автоматична измервателна станция е своевременно преместена и позиционирана в района на бул. „Цар Освободител", за да следи в реално време показателите в най-засегнатите части. Към настоящия момент измерванията не показват превишения на нормите на основните показатели, съобщиха по-рано днес от Столичната община. Там бяха постъпили над 40 сигнала за задимяване, смог и неприятна миризма в различни градски части.

Пожарна

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